„Slovenská kultúra a história sú neoddeliteľnou časťou nehmotného kultúrneho dedičstva Vojvodiny a Srbska. Hrdí sme na to, že storočia spolunažívame na týchto priestoroch a táto udalosť je iba ešte jedným potvrdením toho skutku. Veľké je bohatstvo navzájom si rozumieť aj napriek tomu, že hovoríme odlišnými jazykmi. Teší ma, že je zrenovovaný objekt, v ktorom vzniklo prvé číslo týždenníka Hlas ľudu, je to vkladanie do kultúry, ale aj do ochrany identity Slovákov. Je nám v záujme, aby sa aj Báčsky Petrovec rozvíjal, aby aj ľudia tu žijúci dobre navzájom spolunažívali, lebo nie je cieľom, aby sa rozrastali a zaznamenávali pokrok iba veľké mestá, akým je napríklad Nový Sad,“ vyhlásil pre médiá primátor Vučević a gratuloval všetkým k výstave s prianím, aby takto svorne aj ďalej pracovali a vyvíjali sa.

Výstavu otvorila Jasna Šprochová, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec a zároveň predsedníčka Organizačného výboru osláv SNS, ktorá okrem iného vyjadrila spokojnosť nad skutočnosťou, že sa Hlas ľudu vrátil späť do Báčskeho Petrovca, teda tam, kde bolo aj vytlačené prvé číslo. Aj samotná budova renovovaním získala celkom nový a pekný vzhľad, pričom podotkla, že s vkladaním do tejto budovy budú pokračovať aj ďalej, samozrejme, nevystane ani dobrá spolupráca s vedením NVU Hlas ľudu.

Slávnostný tón výstave dala Petra Sýkorová hrou na flaute, a Milinka Častvenová spevom v sprievode harmonikára Zdenka Makovníka.

Výstava je pre verejnosť otvorená v dňoch 12. až 14. augusta od 10. do 20. hodiny.