Obsiahla encyklopedická kniha Slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989 (vydavateľstvo FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, Fintice 2024) mapuje významné básnické a prozaické knižné vydania slovenskej literatúry publikované v období 1989 – 2022.

Kniha má 640 strán a obsahuje 178 hesiel, ktoré pripravil viacčlenný autorský kolektív pod vedením Marty Součkovej a Jána Gavuru.

V knihe sa nachádzajú literárnokritické texty, ktoré sú zoradené chronologicky podľa rokov vydania analyzovaných literárnych diel. Autormi textov sú, okrem spomenutých Marty Součkovej a Jána Gavuru, ďalší odborníci a znalci súčasnej slovenskej literatúry. Osobitne významné a zaujímavé pre našu literárnu a kultúrnu verejnosť je zaradenie viacerých slovenských diel a autorov zo Srbska ako rovnocenných a dôležitých pre vývin súčasnej slovenskej literatúry.

Predstavené sú jednotlivé knihy týchto našich básnikov a prozaikov: Paľa Bohuša, Víťazoslava Hronca, Miroslava Dudka, Zlatka Benku, Jaroslava Supeka, Viery Benkovej, Kataríny Hricovej, Jozefa Klátika a Ladislava Čániho. Kuriozitou je, že zaradená je aj zbierka poviedok rusínskeho autora Ivana Medešiho, ktorého tvorba sa tiež považuje za súčasť slovenského literárneho kontextu. Heslá o dielach slovenskej vojvodinskej literatúry pripravili Michal Harpáň, Adam Svetlík a Marína Šimáková-Speváková.

Heslo každého zaradeného diela obsahuje základné bibliografické údaje, ako aj krátku ukážku diela (čím táto publikácia má aj charakter literárnej antológie) a v ústrednej časti hesiel ide o analýzu a interpretáciu pozorovaného diela a určenie jeho miesta v slovenskej literatúre. V zozname použitej literatúry sa uvádzajú ďalšie literárne odkazy, súvisiace s analyzovaným dielom a každé heslo obsahuje aj fotografiu prednej obálky knižného vydania.

Podľa slov zostavovateľov, tento slovník vznikol v čase, „keď podstatná časť jeho výskumného záberu patrí už do literárnych dejín, zároveň však ďalšia, rovnako významná časť plynulo prechádza do súčasnosti. Publikácia tak v sebe spája analýzu uzavretých autorských dielní s charakteristikou diel básnikov a prozaikov, ktorých tvorba sa stále vyvíja. Do slovníka sú zahrnuté básnické a prozaické diela, ktoré predstavujú slohovotypologický vývin slovenskej literatúry po roku 1989 a jej kľúčové osobnosti. Slovník svojím súhrnom poznatkov konštituuje nový referenčný bod vhodný ako východisko pre ďalší, komplexnejší či detailnejší vedecký výskum“.