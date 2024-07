Predseda vlády Srbska Miloš Vučević dnes pri otvorení Východoeurópskej letnej školy strojového učenia vo Vedecko-technologickom parku v Novom Sade povedal, že Srbsko bude pokračovať v investíciách do umelej inteligencie, berúc do úvahy etické princípy.

Vučević poukázal na to, že umelá inteligencia nesmie byť zneužitá a že by sme mali pracovať na jej právnej definícii a dbať na to, aby sme nebránili pokroku.

„Musíme ľudí zbaviť strachu a ukázať, že tu pracujeme v ich prospech,“ povedal premiér a dodal, že s výrobou elektriny súvisí aj rozvoj a rast umelej inteligencie.

Účastníkom tohto stretnutia povedal, že ukazujú, že pre vedu neexistujú hranice, pričom dodal, že je potrebné orientovať sa na vedu, no nezanedbávať ani problematiku etického uplatňovania umelej inteligencie.

Účasť na tohtoročnom EEML potvrdili významní lektori z univerzít ako New York University, ETH Zürich, University of Oxford, University of Cambridge, McGill University, ako aj zástupcovia svetových technologických spoločností, ako napríklad Google DeepMind, Genentech (Roche), Bitdefender, Microsoft, INSAIT, PolyAI, ale aj naši odborníci z Belehradskej univerzity a Inštitútu umelej inteligencie Srbska.

Zdroj: srbija.gov.rs