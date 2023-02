Nejako, ale predsa. Asi by tento výrok najlepšie opísal ukončenie kvalifikácie na basketbalové Majstrovstvá sveta 2023 v podaní reprezentácie Srbska. Práve naša selekcia sa v pondelok večer stala posledným, 32. účastníkom nadchádzajúceho podujatia, ktoré koncom augusta a v septembri bude prebiehať v Japonsku, na Filipínach a v Indonézii.

Srbsko kvalifikáciu uzavrelo triumfom v Belehrade nad Veľkou Britániou výsledkom 101 : 83, ale sme sa po presvedčivý triumf prepracovali veru s dosť námahy. Rovnako tak, ako prebiehala aj celá kvalifikácia.

Posledné kolo totiž rozhodovalo o tom, či na Majstrovstvá sveta postúpi Srbsko a či Belgicko. Naša reprezentácia potrebovala triumf na garantovaný postup, ale aj v prípade neúspechu sme šancu mali v prípade, že Belgicko prehrá proti Turecku.

V podstate sa naši reprezentanti pousilovali, aby sme nečakali na výsledok spomenutého stretnutia, triumfovali nad Britmi, nakoniec presvedčivo, ale ako sme spomenuli, nebolo vôbec jednoducho. Aspoň tak vyzeralo.

Srbsko je omnoho kvalitnejšie ako Veľká Británia a najmenej takýto výkon, ako včerajší, by sme proti tomuto tímu museli dosahovať v ktorejkoľvek zostave. Jasné, nehrali tí najlepší z Euroleague a NBA ligy, ale je neprípustné vôbec v ktoromkoľvek kontexte uvažovať o eventuálnej prehre proti Británii.

Ale ak si položíme prst na čelo a len trochu sa zamyslíme, pochopíme, že veru táto, podmienečne povedané B zostava srbskej reprezentácie, nie je taká kvalitná.

Veď Srbsko v celom cykle zažilo až štyri prehry, dvakrát proti nám vyhralo Belgicko, raz Grécko a Lotyšsko. Keď sa podčiarkne, neznie to tak zle, ale ak sme ozaj krajinou basketbalu, tak si nemôžeme dovoliť prehrať proti Belgicku a tvrdo bojovať o víťazstvo proti Británii, Slovensku, či v predchádzajúcich kvalifikačných cykloch proti Švajčiarsku, Rakúsku a iným.

Pondelkový duel naši dobre otvorili, už v prvej štvrtine sme mali aj dvojciferný náskok, ale asi nás z rytmu vyradila trojka Britov v poslednej sekunde. Počas druhej štvrtiny sa súperi v úplnosti vrátili, podobne bolo aj počas tretej štvrtiny, keď sa nám konečne podarilo prelomiť rivalov a do poslednej časti sme vošli s + 14.

Nakoniec sme poslednú časť dohrali rutinovane a kvalifikáciu uzavreli na druhom mieste skupiny.

Okrem toho aj Turecko nakoniec prekonalo Belgicko, veľmi presvedčivo, takže by sme na Mundobasket aj tak postúpili.

V kvalifikácii vystúpilo viac ako 40 basketbalistov, čo len potvrdzuje skutočnosť, že jej takýto priebeh ani nemá význam. Ak vieme, že na MS pôjde dvanásť hráčov, z toho asi väčšina tých, ktorí hrali v kvalifikácii nebude, tak o čom je kvalifikácia?

Nedorozumenia na relácii FIBA – ostatné organizácie pretrvávajú a v nadchádzajúcom období sa situácia sotvaže rieši.

Napríklad Nikola Jokić zohral len v dvoch kvalifikačných zápasoch, bolo to koncom minulého leta, keď sa reprezentácia zároveň pripravovala na Majstrovstvá Európy. V tíme buď neboli, alebo zohrali v jednom či v dvoch zápasoch aj Bjelica, Bogdanović, Marjanović, Micić a ďalší.

Z druhej strany zdá sa nespravodlivo voči tým, ktorí postup do MS vybojovali, že väčšina z nich na Mundobasket cestovať nebude, lebo si ani jeden tréner, tak ani Svetislav Pešić nedovolia, aby na turnaj išli bez prvých hviezd.

Debutujú štyri selekcie, chýbať budú Argentína, Turecko, Chorvátsko…

Na šampionáte sveta 2023 znovu vystúpi 32 tímov sveta. Z Európy účinkovať bude 12 reprezentácií, potom nasleduje Ázia a Oceánia, ktorá dáva 8 účastníkov, z Ameriky sa kvalifikovalo osem selekcií a z Afriky sedem. Štyri reprezentácie budú debutovať – Lotyšsko, Gruzínsko, ako aj Južný Sudán a Kapverdy.

Formát súťaže zostane rovnaký, ako aj na Majstrovstvách sveta 2019 v Číne. Selekcie budú rozvrhnuté do ôsmich skupín, z každej do druhého kola postúpia dve najlepšie. Potom sa dve skupiny zlúčia, formujú sa štyri nové a z tých potom do štvrťfinále znovu postúpia dve najlepšie reprezentácie.

Na šampionáte sveta 2023 chýbať bude niekoľko silných reprezentácií, najväčším prekvapením je, že nepostúpila Argentína, aktuálny vicemajster sveta. Argentínčania totiž v poslednom kole americkej zóny kvalifikácie doma prehral proti Dominikánskej republike a zostali bez miesta na Mundobaskete. Argentínčania si tak nechajú ujsť prvý svetový šampionát po roku 1982.

Okrem nich, svojráznym prekvapením je, že na MS nebudú ani Turecko, Česko či Chorvátsko.

Žreb skupín záverečného turnaja prebiehať bude 29. apríla na Filipínach a vtedy sa dozvieme mená súperov v základnej skupine.

Majstrovstvá sveta prebiehať budú od 25. augusta do 10. septembra.