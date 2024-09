Ministerka pre európske integrácie Tanja Miščevićová vyhlásila, že na zasadnutí Rady Európskej únie pre všeobecné veci bol vyzdvihnutý význam pripojenia štyroch kandidátskych krajín na členstvo do EÚ, medzi ktorými je aj Srbsko, do správy Európskej komisie o vláde práva, čo je dôkazom dosiahnutého pokroku.

Miščevićová v Bruseli vyhlásila, že počas zasadnutia bolo zdôraznené, že je vláda práva centrálnou otázkou procesu rozšírenia a že by do konca roka malo byť zverejnené zhodnotenie Európskej komisie, po ktorom by Srbsko mohlo v roku 2025 pracovať na Správe o splnení prechodných kritérií, čo je dôležité pre pokračovanie všetkých procesov v rokovaniach.

Ministerka vysvetlila, že sa v tejto správe uvádza, aká je situácia v Srbsku v týchto štyroch oblastiach: nezávislosť súdnictva, mediálne slobody, boj proti korupcii, ako aj oblasť toho, čo sa nazýva inštitucionálna rovnováha.