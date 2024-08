Už keď sme si mysleli, že asi horšie byť nemôže – naše futbalové kluby nás znovu dementovali. Po štvrtkových „výkonoch“ novosadskej Vojvodiny a belehradského Partizanu, Srbsko je v aktuálnej sezóne aj oficiálne najslabšou ligou v Európe.

Po tom, ako Vojvodina bola eliminovaná po strieľaní penált v treťom kole kvalifikácie na Konferenčnú ligu proti slovinskému Mariboru a po tom, ako Partizan vypadol proti švajčiarskemu celku Lugano v Lige Európy, naša liga klesla na poslednú 54. pozíciu v UEFA poradovníku. Pravda, hovoríme o aktuálnej sezóne, ale takéto dosiahnutie sú ohromnou blamážou. Ale aká je situácia vo Futbalovom zväze Srbska, tiež v reprezentácii, bolo by naivne očakávať, že inak bude v klubových kontextoch a na medzinárodných úrovniach.

Srbsko má 0,500 bodu. Počíta sa to tak, že sa za každý triumf klubu z jednotlivej krajiny získava jeden bod, za remízu pol bodu a za prehru nič. Potom sa úhrnný získaný počet bodov po každom kvalifikačnom kole delí s počtom klubov, ktoré v tej sezóne v UEFA súťažiach reprezentujú. To znamená, že v predchádzajúcich kolách jediný bod zabezpečil Radnički 1923 po triumfe v prvom stretnutí proti Mornaru – keď sa bod podelil na päť našich predstaviteľov, mali sme 0,200 bodov. Včera Vojvodina získala bod, lebo proti Mariboru triumfovala (nepočíta sa eliminácia po penaltách), Partizan získal 0,500 bodu, keďže s Luganom po predĺžení bolo 2 : 2.

Úhrnne teda 1,500 a podelené znovu na päť je 0,300. Keď k tomu pridáme spomenutých 0,200 z predchádzajúcich kôl – úhrnne je to 0,500. Máme rovnaký počet bodov ako Lichtenštajnsko a viac majú San Maríno, Severné Macedónsko, Andorra, Malta a ďalší…

Okrem toho nebezpečnosť, že na jeseň v Európe počkajú len dva naše kluby, je celkom reálna – Partizan už vypadol z Ligy majstrov, potom aj z Ligy Európy a proti belgickému Gentu bude hrať aspoň o Konferenčnú ligu. Radnički 1923 vypadol ešte proti Čiernohorcom, vo štvrtok je eliminovaná aj Vojvodina. Zostávajú Crvena zvezda, ktorá v play-off kvalifikácie na Ligu majstrov zohrá s nórskym celkom FK Bodø/Glimt, TSC v play-off kole kvalifikácie na Ligu Európy za rivala má Maccabi Tel Aviv.

Crvena zvezda má zaručenú minimálne Ligu Európy, TSC minimálne Konferenčnú ligu.

Pokles hrozí aj do budúcna

V prípade, že zostanú len tieto dva kluby, v konkurencii budú musieť bojovať za všetky, lebo sa počet získaných bodov stále bude deliť s päť, keďže toľko celkov na európskej scéne odštartovalo.

Ak do úvahy berieme nie iba túto sezónu, ale posledných päť, ktoré sú rozhodujúce pre počet miest v nových sezónach, Srbsko kleslo na 21. miesto, poza Chorvátsko a Ukrajinu.

Prípadne máme šancu vrátiť sa na pozíciu 19, na ktorej sme boli na začiatku sezóny. Známe je však už teraz, že v sezóne 2025/2026 budeme mať o predstaviteľa menej a šampión bude hrať od druhého kvalifikačného kola Ligy majstrov.

Z druhej strany pokles pod pozíciu 22 by mal za následky to, že by naše kluby prípadne od sezóny 2026/2027 štartovali v prvom kvalifikačnom kole, ale zdá sa, že sú zatiaľ Maďarsko a Švédsko na bezpečnej dištanci.

Budúcnosť preto nie je optimistická, ak sa takto bude pokračovať, je jasné, že sa hrdiť prípadne budeme triumfami proti klubom z viac-menej poloprofesionáloch líg…