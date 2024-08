Na počesť osláv polstoročia značky Playmobil BIG Pazova usporiada špeciálne podujatie, ktoré poteší najmenších návštevníkov.

V sobotu 17. a nedeľu 18. augusta od 17.00 do 19.30 hodiny sa v tomto stredisku uskutoční zábavné tréningové ihrisko. Toto jedinečné podujatie ponúka deťom možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít. Na detskom ihrisku si deti budú môcť vyskúšať rôzne zručnosti: preskakovanie obruče, prehadzovanie obruče nad hlavou, ale aj hádzanie loptičiek do koša.

Okrem toho je pripravené i Koleso šťastia, kde malí účastníci budú súťažiť o skvelé odmeny. Pre tých, ktorí radi prejavujú svoju kreativitu, pripravené budú aj výtvarné dielne a kreatívny kútik. Táto časť programu umožní deťom vytvoriť si aj malé umelecké dielko, ktoré si odnesú domov.