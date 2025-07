Zamestnanci Červeného kríža Stará Pazova včera vyprevadili 15 detí na sedemdňový pobyt do rekreačného strediska Červeného kríža Báčska Palanka – Bagremara. Deti vo veku 10 až 13 rokov majú celý pobyt zabezpečený zdarma.

S deťmi, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodnených rodín, v ktorých sú rodičia často nezamestnaní, odcestovala aj Jelena Kovačevićová, sociálna pracovníčka v Stredisku pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova. Počas pobytu bude v úlohe vychovávateľky a spolu s kolegami sa bude starať o deti.

Podľa slov Branky Pantelićovej, odbornej spolupracovníčky v Červenom kríži Stará Pazova, okrem tej rekreačnej časti pobytu deti nadobudnú aj nové vedomosti o činnosti tejto humanitárnej organizácie. V programe sú rozličné dielne a nebude chýbať ani výlet v okolí Báčskej Palanky. Pantelićová vyjadrila presvedčenie, že sa i tentoraz deti domov vrátia s krásnymi dojmami a získanými novými vedomosťami a skúsenosťami z oblasti pôsobenia Červeného kríža.

Okrem Červeného kríža Stará Pazova do organizácie sa zapojilo aj tamojšie Stredisko pre sociálnu prácu. Pre tieto deti je to výnimočná príležitosť stráviť týždňový pobyt so svojimi rovesníkmi, oddýchnuť si a odcestovať niekam počas letných prázdnin. Deti zo Starej Pazovy sa zúčastnia aj dielní, ktoré vedú dobrovoľníci Červeného kríža a vzťahujú sa na témy ako dobrovoľné darcovstvo krvi, obchodovanie s ľuďmi či poskytovanie prvej pomoci.

Počas pobytu v tomto stredisku sa k nim pripojí aj skupina detí z Obce Pećinci. Kovačevićová povedala, že doteraz mala výnimočnú spoluprácu aj s kolegami z iných prostredí, ktorí sa spoločne starajú o deti v tomto kempe.