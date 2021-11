Začiatkom októbra Komisia pre štipendiá Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na zasadnutí okrem iného schválila rozhodnutie o rozdelení finančnej podpory na zápis do 1. ročníka pre žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v školskom roku 2021/2022 v hodnote 8 500 dinárov každému žiakovi.

Vtedy sa rozhodlo aj o rozdelení finančnej podpory pre stredoškolákov zapísaných do slovenských tried v školskom roku 2021/2022. Zo 62 kandidátov finančnú podporu v hodnote 7 000 dinárov v prvom polroku a 8 000 dinárov v druhom polroku získalo 30 stredoškolákov. Z toho 21 z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, 6 z Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a 3 zo Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade.

Podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová dnes navštívili Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, kde ich privítala riaditeľka Jarmila Vrbovská.

Pri tejto príležitosti udelili finančnú podporu žiakom 1. ročníka v slovenských triedach všeobecného odboru, tiež elektrotechnického a kuchárskeho odboru a zároveň podpísali zmluvu o finančnej podpore s 21 žiakmi, ktorá by mala zastrešovať štipendium pre stredoškolákov.







Sú to títo žiaci: Martin Pekár z Aradáča (4. trieda), Anna Hrubíková z Hložian (3.), Tea Pudelková z Pivnice (2.), Ema Turanová z Báčskeho Petrovca (4.), Teodora Šimoniová zo Selenče (4.), Emília Gániová z Báčskeho Petrovca (4.), Jana Švecová zo Selenče (4.), Dajana-Jana Brnová z Báčskeho Petrovca (4.), Ema Pudelková z Pivnice (3.), Andrea Opavská zo Starej Pazovy (2.), Nina Medovarská zo Silbaša (4.).

Štipendium dostali aj: Tijana Adámeková z Hložian (4.), Simona Kreková z Kulpína (2.), Timotej-Boris Benka z Hložian (2.), Andrej Dudáš z Kysáča (2.), Jana Opavská zo Starej Pazovy (3.), Andrea Javorníková zo Selenče (2.), Nina Marčoková z Kysáča (4.), Helena Štrbová z Báčskeho Petrovca (2.), Ema Chalupková z Báčskeho Petrovca (2.) a Marcela Gániová z Báčskeho Petrovca (2.).

Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM riaditeľke odovzdali aj knižný darček pre tunajšiu knižnicu, obsahom ktorého sú knihy povinného čítania súčasných slovenských autorov zadovážené prednedávnom zo Slovenska.