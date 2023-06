Sotva ste si nazbierali vôľu cvičiť, ale žiadne výsledky po dlhšom čase nevidíte? Možno sa problém skrýva vo vašom stravovaní. Cvičenie a strava idú vždy ruka v ruke a jedno bez druhého nikdy nedá výsledky.

Ideálnym spôsobom však je prispôsobiť stravu intenzity tréningu, lebo nie každá fyzická aktivita vyžaduje rovnaký jedálny lístok. Aby ste si boli istí, že z tréningu dostanete to maximum, je dôležité zabezpečiť dostatok kalórií. Ak sa vaše telo ocitne v energetickom deficite aj váš výkon počas cvičenia bude slabší.

Prvé a základné keď ide o stravovanie pri cvičení je to, že čo budete jesť pred tréningom a čo po tréningu.

Mnohí ľudia si neuvedomujú, že nedostatočný príjem živín pred akoukoľvek fyzickou aktivitou môže spôsobiť závraty a nevoľnosť. Práve vtedy, keď sa vynechá jedlo pred tréningom a na hladno sa začne cvičiť, zvyšuje sa riziko zranenia. Predtréningové jedlo by sa malo konzumovať 60 až 90 minút pred cvičením, a to hlavne potraviny, ktoré sa ľahko trávia. Však je to u každého individuálne a tá potreba sa líši v závislosti od toho, ako telo znáša jedlo v žalúdku počas cvičenia. Niektorí ľudia potrebujú konzumovať jedlo 3 až 4 hodiny pred tréningom. Ak ste začiatočníkom, budete potrebovať čas a vyexperimentovať, v akom časovom rámci je vaše telo schopné stráviť jedlo predtým, než začnete cvičiť. Ak máte radi ranné tréningy, pravdepodobne nebudete mať času zjesť plnohodnotné jedlo, ktoré telo vystačí aj stráviť pred, ako vyrazíte na tréning. V takých situáciách stačí si dať malé občerstvenie v podobe ovocia alebo raňajky, ktoré obsahujú ľahko stráviteľné ingrediencie.

Po ukončení tréningu je čas znovu telu dodať stratenú silu, teda, samozrejme, v tvare kalórií a živín. Istotne vám je známy ten pocit veľkého hladu po tréningu a by ste zjedli všetko, čo vidíte. Je to výsledok toho, že ste počas tréningu spálili mnoho kalórií, teda tak sa prejavuje kalorický deficit. Ak sa po tréningu vyhnete jedlu čiže neprijmete potrebné živiny, môže sa vám stáť, že pocítite veľkú únavu a budete bojovať s nízkou hladinou cukru v krvi.

Krátko po cvičení treba konzumovať správne výživné látky, a tak telu pomôcť sa rýchlejšie zregenerovať.

Zdroj: gymbeam.sk, biotechusa.sk