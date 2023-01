V minulom roku sa v Hložanoch všetko rozbehlo naplno. Aktivít spolkov bolo veľmi veľa a realizované boli aj určité infraštruktúrne projekty. Samozrejme, ako aj vo väčšine miestnych spoločenstiev, kapitálové investície záviseli od rozhodnutia obce, s ktorou má hložianske MS dobrú spoluprácu.

Na post predsedu Rady MS v Hložanoch v roku 2022 prišiel Stanislav Srnka, ktorý nám zosumarizoval minulý rok a predostrel určité plány na aktuálny.

„Čo sa týka samotného roku 2022, myslím si, že môžeme byť spokojní. Zrealizované bolo veľké množstvo aktivít v Hložanoch, čiže konečne sme mohli po pandémii organizovať všetky aktivity bez obmedzení. Jedným z prvých cieľov v roku 2021, keď bola aj Rada MS formovaná, bolo práve oživiť činnosť spolkov, ktorá bola narušená v dôsledku samotnej pandémie, lebo sa domnievam, že iba silná aktivita spolkov sa odráža aj na celkovom fungovaní dediny.“

Ako sme uviedli, činnosť Rady MS bola usmernená prioritne na spolky, ktoré sa podieľajú na vytváraní početných podujatí – kultúrnych, športových, vzdelávacích, rekreačných, pietnych a pod. „Už 13. apríla MS pomohlo pri organizovaní pietnej spomienky na poručíka Božidara Žugića, potom sme 6. a 7. mája mali Deň Hložian, ktorý zorganizovalo MS, respektíve výbor, ktorý je formovaný na tieto účely. Do programu Dňa Hložian sme zaradili aj slávnostné zasadnutie Rady MS, kultúrno-umelecké programy, taktiež početné ďalšie športové a vzdelávacie programy, do ktorých boli zapojené všetky spolky. Teší ma, že sa nám podarilo pomôcť zorganizovať jubilejný 50. Folklórny festival Tancuj, tancuj…, ktorý sa konal 17. júna. Mali sme aj Vianočné trhy 17. decembra pred Domom kultúry, na ktorých sa tiež prezentovali všetky spolky. Pomohli sme aj jednotlivým spolkom pri ich vlastných podujatiach, ako napríklad pri organizácii koncertu KOS Jednota, školských koncertov, pri oslavách Dňa Dunaja či oslavách 100. výročia pôsobenia poľovníckeho spolku.“

Hložančania v minulom roku pokračovali v dobrej spolupráci s partnerským mestom Holíč zo Slovenska. Delegácia z tohto mesta bola prítomná počas Dňa Hložian a následne delegácia z Hložian v novembri pobudla v Holíči na tradičnom Martinskom jarmoku. Predstavitelia Hložian na tomto jarmoku predstavili vlastnú – lokálnu tradičnú gastronómiu. Rada MS pokračovala aj so spoluprácou s dedinou Novakovići a Obcou Žabljak z Čiernej Hory. Hložianska delegácia sa predstavila tradičnou gastronómiou aj na petrovskom Klobásafeste.

KAPITÁLOVÉ INVESTÍCIE

Kapitálové investície boli realizované prostredníctvom Obce Báčsky Petrovec, ktorá ich aj financovala. V centre dediny bolo vybudované nové parkovisko a tiež ďalšie pred evanjelickým kostolom. Čiastočne sa vykonala rekonštrukcia chodníkov, no v tomto pokračuje MS aj tohto roku. Bola vykonaná rekonštrukcia priestorov Predškolskej ustanovizne Včielka, presnejšie dostavba jasličiek a na starom cintoríne boli tiež upravené hrobky padlých vojakov.

O projektoch na aktuálny rok sa Stanislav Srnka zmienil takto: „Do obce sme poslali početné projekty, ktoré plánujeme či už tento rok, alebo do budúcna zrealizovať. Vedomí sme si toho, že sa to všetko naraz nedá, ale veríme, že časom svoje ciele aj splníme. Ide o tieto projekty: vypracovanie technickej dokumentácie na vybudovanie cesty od Ulice Jozefa Marčoka až po Lovecký dom, zariadenie centra dediny, ukončenie rekonštrukcie chodníkov a mostíkov, výmena okien a dverí v Dome kultúry, ukončenie plynofikácie Domu smútku či výstavba detského ihriska na Ulici Veljka Vlahovića. V pláne bolo aj zrekonštruovať trhovisko a jeho okolie, no tento priestor patrí pod cirkevnú správu, čiže do toho zasahovať nemôžeme. Samozrejme, ako aj v roku 2022, tak aj teraz podporíme činnosť všetkých spolkov a ich aktivity.“