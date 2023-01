Ak budeme hodnotiť na základe toho, čo sme mali príležitosť vidieť v prvých dvoch zápasoch na hádzanárskych majstrovstvách sveta – môžeme asi obozretne konštatovať, že sa naša reprezentácia predsa trochu posunula, a to v pozitívnom zmysle.

Po dvoch kolách máme polovičný výkon – triumf proti Alžírsku a prehru proti Nemecku.

Ak chceme byť úprimní, tak musíme uznať, že nás oveľa viac zaujíma súboj s Nemeckom, lebo vážiac si všetky možnosti africkej selekcie – triumf proti Alžírsku bol takmer samozrejmosťou.

Prišiel v prvom kole, naši súperovi nastrieľali 36 gólov, ale dosť aj prijali – 27. To však zostalo v druhom pláne, prvé body boli na našom konte, a tým asi aj postup do nasledujúceho kola zabezpečený. Na základe toho, že postup z každej skupiny garantovaný majú tri selekcie a že sme proti najslabšej vyhrali – kalkulácia je jasná.

Z druhej strany proti Nemecku bolo inak – seriózny rival, ktorý si nárokuje na záverečné kolá majstrovstiev. Nie také silné, ako začiatkom tohto storočia, ale Nemecko vždy môže prekvapiť a s ním treba počítať. Naši predsa neuspeli a prehrali, minimálne 33 : 34, ale si body predsa berú Nemci.

V tomto nedeľnom stretnutí bolo však predsa inak, ako sme si zvykli. Srbskí hádzanári zohrali dosť dobre, ale počas celého stretnutia mali manko. Nemci sa ujali vedenia, a potom si dvojgólový či trojgólový náskok pravidelne udržiavali. Na začiatku stretnutia sme mali veľmi slabý výkon brankárov a prvá zastavená strela súpera prišla asi niekde v polovici prvého polčasu. Tak je ťažko hrať, bez ohľadu na to, že v tých momentoch útok fungoval dobre.

V druhej časti hry Nemci mali aj päťgólový náskok, v tých momentoch boli lepším rivalom, ale Srbsko odolávalo a postupne znížilo náskok. Tak sa dostávame k tomu bodu, keď trpkosť predsa pretrváva a dominuje, bez ohľadu na pozitívne momenty.

Proste naši nedokázali v úplnosti zvrátiť zápas a prelomiť výsledok. Nemci spomalili v útoku, lebo naša obrana bola lepšia, dokonca aj brankár Milan Bomaštar zastavil niekoľko útokov, ale z druhej strany sme nevyužívali príležitosti, ktoré sa takto ponúkali. Nevyužili sme niekoľko protiútokov, tiež striel z krídla, ale aj penalty. A takýchto príležitostí sme mali najmenej päť. V takej situácii sa predsa viac nedalo a v dosť divnom zápase nakoniec Nemci zaslúžene vyhrali. V podstate je ťažko zhodnotiť naše možnosti. Ak sa vrátime ku začiatku pomyslíme si, že predsa to bolo dosť dobre. Z druhej strany, prehrali sme a na základe analyzovaného stretnutia a premrhaných príležitostí uzavierame, že predsa priestor na lepšie výkony je. Dúfajme, že sme na správnej ceste a že sa srbská hádzaná konečne posúva.

Nasleduje Katar, potom druhé kolo

V poslednom kole skupinovej fázy sa stretneme s Katarom, ktorý dosiaľ ako aj Srbsko má polovičný výkon. Ázijská selekcia prekonala Alžírsko, kým v prvom kole tiež prehrali proti Nemcom.

S Katarom sa stretneme v utorok od 20.30 h a predsa aj tento zápas bude významný. Do druhého kola sa totiž presúvajú body, ale len tie z výkonov proti tímom, ktoré tiež postúpili. Naša skupina sa potom zlúči s tou, v ktorej sú Nórsko, Holandsko, Severné Macedónsko a Argentína. V tej skupine sú Nóri a Holanďania maximálni a navzájom sa stretnú v poslednom kole prvej fázy. Argentína a Severné Macedónsko z druhej strany vo vzájomnom stretnutí rozhodnú o poslednom účastníkovi druhého cyklu z tejto skupiny.

V novoutvorených skupinách sa stretneme len proti tímom, s ktorými sme nehrali v úvodnej časti. To znamená, že v prípade všetkých triumfov šancu na štvrťfinále budeme mať.

Bolo by jednoduchšie, keby sme prekonali Nemecko, ale už je márne o tom hovoriť. V každom prípade sa treba sústrediť na vlastné kvality a možnosti, k rivalom pristúpiť obozretne a tak by sa niečo mohlo dosiahnuť. Potešujúce je to, že proti silným tímom už nefigurujeme, ale bojujeme do poslednej chvíle. Vlastne tak to aspoň vyzeralo proti Nemecku, dúfajme, že pretrvá.