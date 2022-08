Počas Slovenských národných slávností sa v sobotu 13. augusta konalo i stretnutie zdravotníckych pracovníkov. Zdravotníci z viacerých prostredí sa stretli vo veľkej sieni obce.

V úvodnej časti sa o význame usporiadania SNS a tým aj o stretnutí zdravotníckych pracovníkov zmienila Dr. Tatiana Vujačićová (špecialistka pediatrie v Dome zdravia Báčsky Petrovec) a jedna z organizátoriek tohto stretnutia.

„I keď prvé slávnosti boli ešte v dávnom roku 1919, podľa údajov, ktoré mám, zdravotnícki pracovníci sa na SNS stretli prvýkrát v roku 1997. Pre rôzne príčiny kontinuita stretnutia zdravotníkov nebola uskutočnená po všetky tieto roky, ale verím, že v týchto našich stretnutiach zotrváme aj naďalej,“ povedala Dr. Vujačićová a podotkla, že je hrdá, že sa i tentoraz zoskupili v hojnom počte a zároveň privítala prednášateľov na tohtoročnom stretnutí zdravotníckych pracovníkov v rámci SNS.

Podobne ako aj v uplynulých rokoch, i tentoraz na stretnutí zdravotníckych pracovníkov odzneli zaujímavé a nadovšetko osožné a podnetné prednášky pre zdravotníkov, ktorí pracujú najmä v domoch zdravia, teda v primárnych zdravotných ustanovizniach.

Po druhýkrát medzi tunajších zdravotníckych pracovníkov zo Slovenska zavítal MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH FN Nitra s excelentnou prednáškou a tiež tam vydarené prednášky mali aj lekári z tamojšieho Domu zdravia Dr. Daniel Tordaj, lekár všeobecnej medicíny, a Dr. Jarmila Šprochová-Beličková, špecialistka gynekológie a pôrodníctva.

Primár oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie vo Fakultnej nemocnici Detvay sa zmienil o problematike onkológie, ktorá sa všetkých nás dotýka a myslím si, že je to téma, o ktorej treba hovoriť, a povedal, že záverom tohto stretnutia by malo byť asi to, aby sme si povedali, aby naši pacienti a budúci pacienti mali prichádzať k lekárom v rámci preventívnych prehliadok.

Vzácny zahraničný prednášateľ hovoril o karcinóme prsníka a konečníka hrubého čreva.

Dr. Todaj, lekár všeobecnej medicíny, hovoril o prevencii, t. j. o odporúčaniach na preventívne prehliadky dospelých v Srbsku, kým jeho kolegyňa z DZ Báčsky Petrovec Dr. Šprochová-Beličková sa zmienila o aktuálnych národných smerniciach, čo sa týka samotnej veľmi významnej prevencie rakoviny krčka maternice u žien. Aj tieto obe prednášky boli veľmi komplexné.