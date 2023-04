Už sme sa pomaly dostali do fázy sezóny, keď začneme zhŕňať to, čo sme sledovali a pomaly uzavierať, ktoré celky si definitívne nárokujú na najvyššie umiestnenia.

Na začiatku sezóny si vysoké ciele stanovujú pravdepodobne všetky športové kolektíve, ale pre objektívne dôvody, ale aj kúsky športového šťastia, sa do záverečných kôl najkvalitnejších súťaží dostali len vyvolení. Presnejšie tí, ktorí majú asi majú aj najviac finančných možností. Sú výnimky, ale už sa sústreďme na štvrťfinále UEFA súťaží, ktoré aj v aktuálnej sezóne ponúklo veľmi zaujímavý futbal.

Začnime so súbojom Manchester City – Bayern Mníchov, derby duelom štvrťfinále Ligy majstrov. V prvom dueli na Ostrove City torpédoval Bayern výsledkom 3 : 0 a dostal sa veľmi blízko k semifinále. Vážiac si schopnosti a kvalitu bavorského giganta, ale v odvetnom stretnutí sa im veru ťažko podarí dohoniť manko z prvého stretnutia. Ich nový tréner a bývalý stratég londýnskej Chelsea Thomas Tuchel má veru veľmi slabý začiatok na novom pracovisku. Krátko po príchode na lavičku bol s Bayernom eliminovaný vo štvrťfinále nemeckého pohára a teraz prišla aj ťažká prehra v Lige majstrov. Narušená je aj atmosféra, lebo po stretnutí v Anglicku sa zbili Sadio Mané a Leroy Sané, takže je senegalský útočník po tomto incidente suspendovaný a otázne je či za Bayern vôbec ešte bude hrať.

Ani v Bundeslige situácia nie je najideálnejšia – pravda, Bavori sú v čele tabuľky, ale Borussia mešká iba málo. Uvidíme ako to bude do konca sezóny.

Manchester City má šancu postúpiť do semifinále a konečne získať dlho čakanú trofej majstra Ligy šampiónov. V prípade, že eliminujú Bayern v semifinále ich pravdepodobne čaká Real Madrid, ktorý v prvom stretnutí prekonal Chelsea 2 : 0. Odvetný duel v Londýne nebude iba výletom, ale Real by mal prekonať súpera. Tak by sme v semifinále sledovali reprízu minuloročného vydania, lebo sa City a Real v tejto fáze stretli aj pred rokom a úspešnejší bol španielsky predstaviteľ, ktorý je zároveň aj aktuálnym majstrom Európy.

V druhom semifinále najpravdepodobnejšie budeme sledovať taliansky duel. Určite aspoň jeden taliansky predstaviteľ v tom vystúpi, lebo vo štvrťfinále bojujú Neapol a Miláno. V prvom stretnutí Miláno vyhralo 1 : 0 a bližšie je ku postupu. Je to druhý triumf čierno-červených proti aktuálnemu lídrovi Serie A, keďže pred niekoľkými týždňami v domácich majstrovstvách Miláno triumfovalo 4 : 1.

Potenciálne talianske semifinále má vybojovať Inter. A na správnej je ceste, keďže v poslednom štvrťfinále za chotárom prekonal portugalskú Benficu 2 : 0 a blízko je k postupu.

Liga Európy a Liga konferencií

V Lige Európy a Lige konferencií, ktoré sa hrali vo štvrtok tiež bolo niekoľko zaujímavých zápasov. Najprv spomeňme duel Manchester United – Sevilla. Angličania mali všetko vo svojich rukách, náskok 2 : 0, ale v 84. a v 92. minúte prijali dva góly a zápas sa skončil nerozhodne. Dokonca, oba góly, ktoré prijali, boli vlastné góly. V revanš stretnutí v Španielsku preto bude veľmi zaujímavo.

V Lige Európy je situácia nejasná, nemožno hovoriť o tom, že niektorý celok má veľký náskok a že je už prakticky v semifinále. Minimálne triumfy na domácej pôde dosiahli Juventus proti Sportingu, tiež Feyenoord proti AS Rímu. Zápas Bayer Leverkusen – Union Saint-Gilloise sa skončil výsledkom 1 : 1.

V Lige konferencií je k postupu do semifinále blízko talianska Fiorentina, ktorá za chotárom výsledkom 4 : 1 prekonala poľský Lech Poznań. Belgický Anderlecht doma prekonal holandský AZ Alkmaar 2 : 0, kým sa stretnutia Gent – West Ham a Basel – Nice skončili nerozhodne.

Spomenutá Fiorentina v Lige konferencií hrá dobre a presvedčivo. V základnej skupine zažili jednu prehru, skončili na druhom mieste, ale v prvom eliminačnom kole presvedčivo porazili Bragu (7 : 2), potom rovnako presvedčivo eliminovali Sivasspor a aj proti Lechu to dopadlo veľmi dobre. Možno je práve pre tieto výsledky Fiorentina v najlepšej pozícii, ale to nič nemusí znamenať, lebo jeden zápas všetko môže zmeniť.

Odvetné duely štvrťfinále Ligy majstrov sú na programe v utorok a v stredu, kým sa Liga Európy a Liga konferencií hrať znovu budú vo štvrtok.