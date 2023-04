Dnešná doba ponúka rôzne spôsoby, ako spestriť a vylepšiť svoj každodenný vzhľad, či už ide o predĺžené mihalnice, novú farbu na vlasy alebo však novú manikúru. Pekné a upravené nechty sú v súčasnosti základom každej modernej ženy. Ale čo sa deje s nechtami pod farbou alebo gélom? Nechty nám často môžu signalizovať, čo sa deje vnútri tela. Ak ste si všimli, že sa vaše nechty v poslednom čase viac lámu, určite by ste mali zvýšiť pozornosť.

Ak sa necht zlomí iba z času na čas a nie ste v situácii, že sa vám to stáva opakovane a dlhšiu dobu, tak to určite nie je niečo, čomu treba venovať mnoho pozornosti. Ale ak sa lámanie pravidelne opakuje a nechty sú už dlhodobo v zlom stave, je čas začať hľadať príčinu, prečo sa to začalo diať. Keď sa nechty lámu bez zjavnej príčiny, vtedy môže ísť o hlbší zdravotný problém.

Nejaké ochorenie je zrejme najzávažnejšou príčinou oslabenia a lámavosti nechtov. Choroba pritom s nechtami vôbec nemusí súvisieť, ale ich poškodenie sa prejaví iba ako jeden zo sprievodných príznakov. Na zdravie a stav nechtov priamo vplýva aj množstvo niektorých vitamínov a minerálov v organizme. Ich nedostatok môže spôsobiť lámavosť nechtov. Pozrieme sa, ktoré sú to živiny, ktoré sú potrebné pre silné nechty.

Vitamín C

Tento vitamín si telo nedokáže vytvoriť nadostač samé, preto ho musí prijať z prírodných zdrojov alebo v podobe výživových doplnkov. Nedostatok vitamínu C môže spôsobiť lámavosť nechtov, lebo práve on je nevyhnutný pre tvorbu kolagénu, ktorý je základom pre zdravé nechty, ale aj pre pokožku a vlasy.

Zinok

Minerál, ktorý udržuje telo zdravé, a výrazne posilňuje imunitu je zinok. Táto živina medzi ostatným podporuje aj rast nechtov.

Vitamín A

Pravidelný únos vitamínu A dokáže účinne podporiť rast nechtov. Mimo iného potrebný je aj pre posilnenie kostí, zubov a tkanív. Vitamín A zabraňuje voľným radikálom spôsobovať poškodenie vnútri tela, lebo je silný antioxidant.

Zlepšenie kvality nechtov vyžaduje čas a treba sa ozbrojiť trpezlivosťou. Hlavne pestrou stravou a dostatočným príjmom potrebných živín stav nechtov sa môže výrazne zlepšiť.

Zdroje: svetevity.sk, gsklub.sk, www.eotazky.sk