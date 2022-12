NVU Hlas ľudu v spolupráci s Obcou Báčsky Petrovec vyhlasuje súťaž o najkrajšiu výzdobu s motívmi Báčskeho Petrovca z novín Hlas ľudu, ktorá bude trvať do 15. decembra.

Podmienky súťaže:

– súťaž je určená pre deti od 7 do 12 rokov z celého územia Republiky Srbsko;

– na dekorácii má byť motív Báčskeho Petrovca;

– motív použitý na dekoráciu je potrebné vystrihnúť z novín Hlas ľudu;

– hotové ozdoby môžete doručiť do redakcie Hlasu ľudu v Báčskom Petrovci alebo do všetkých dopisovateľských kancelárií, teda aj v Starej Pazove a v Kovačici, do 15. decembra.

Ozdoby zaslané na súbeh budú vystavené na Vianočných trhoch 18. decembra na Námestí slobody v Báčskom Petrovci od 13.00 hodiny, kde komisia vyberie práce, ktoré ju najviac oslovia v dvoch kategóriách:

1. kategória – najkrajšie práce;

2. kategória – najoriginálnejšie práce.

Dekoračné ozdoby v rámci podujatia budú zdobiť vianočný stromček. Záujemcovia o súbeh, ktorí noviny nemajú v súkromnom archíve, pre potreby súbehu si môžu vyhľadať výtlačky novín v redakcii Hlasu ľudu v Báčskom Petrovci alebo v niektorej z dopisovateľských kancelárií v Kovačici alebo Starej Pazove, a to zdarma.

Odmeny pre snaživcov sú:

1. miesto – ročné predplatné časopisu pre deti Zornička, novín Hlas ľudu a mládežníckeho časopisu Vzlet.

2. miesto – ročné predplatné časopisu pre deti Zornička a novín Hlas ľudu;

3. miesto – ročné predplatné časopisu pre deti Zornička a mládežníckeho časopisu Vzlet;