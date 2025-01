Včera v deň oslav svätého Sávu vo vláde Srbska udelili svätosávske ceny jednotlivcom a ustanovizniam za ich výnimočné výsledky v oblasti vzdelávania a výchovy, ako aj za zveľadenie vzdelávaco-výchovnej práce a rozvoj vedeckých a umeleckých úspechov v tejto oblasti. Ceny udelila ministerka školstva Slavica Đukićová-Dejanovićová a medzi 32 odmenenými je aj PU Včielka v Báčskom Petrovci, a to za prínos k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacej práce a osobitné nasadenie v oblasti pôsobenia odbornej verejnosti, reprezentáciu a propagáciu činnosti inštitúcie.

Cenu prebrala riaditeľka ustanovizne Anna Laćarková, ktorá pre náš portál zdôraznila, že ide o cenu celého kolektívu, ktorá, hoci sa udeľuje za minulý rok, je výsledkom viacročnej nepretržitej práce všetkých zamestnaných v ustanovizni.

„Je to cena, ktorá hovorí o vašej práci. Je to najvyššie ocenenie v oblasti vzdelávania. Ako riaditeľka tejto ustanovizne som veľmi hrdá na to. Hovorí to o práci všetkých nás, od riaditeľky, cez administratívu, vychovávateľky, zdravotné sestry, upratovačky, teda všetkých, ktorí tvoria PU Včielka. A pravdaže, prispieva k tomu aj dobrá spolupráca s rodičmi a deťmi,“ povedala riaditeľka Laćarková doložila, že cena je aj svojráznou motiváciou posúvať ich prácu o stupienok vyššie.