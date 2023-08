Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić dnes povedal, že termín výstavby trate zo Zemun Polja k budúcemu národnému štadiónu v Surčíne je 18 mesiacov od dokončenia technickej dokumentácie.

Vesić vo vyhlásení pre TV Prva uviedol, že projektová dokumentácia bude hotová do konca tohto roka, pričom sa predpokladá, že technická dokumentácia bude dokončená do polovice budúceho roka.

Vysvetlil, že pôjde o úplne novú trať v celkovej dĺžke 18 kilometrov. Projektovaná rýchlosť vlakov, ktoré pôjdu po novej trati, bude podľa neho 120 kilometrov za hodinu a vlaky budú jazdiť každých 30 minút a v určitom čase aj každých 15 minút.

„Teraz bude aj letisko spojené so železnicou a keďže už máme rýchlotrať do Nového Sadu a končíme aj v Subotici, znamená to, že niekto, kto býva v Subotici, sa dostane do Zemun Polja vlakom, odkiaľ bude môcť prestúpiť na vlak, ktorý pôjde na letisko,“ spresnil Vesić.