MOMS Petrovec a Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina udržiavajú primeranú a úspešnú spoluprácu. Dôkazom toho je aj program Tešme sa z Vianoc, ktorý sa uskutočnil včera v sieni KUS Petrovská družina. Podnet na uskutočnenie tohto podujatia je úspešne aplikovaný grant na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o ktorý sa uchádzali petrovskí matičiari.

„Vážení prítomní, pekne vám ďakujem, že ste dnes prišli sem k nám, aby ste videli, ako my tu spolu zachovávame naše zvyky, tradície, koledy, a ako sa ich snažíme odovzdať najmenším, aby ich oni potom, keď narastú, odovzdali ďalej,“ privítala na úvod rodičov a starých rodičov na programe Daniela Legíňová-Sabová, ktorá v petrovskom spolku nacvičuje najmladšiu sekciu spolkárov a podpisuje sa za scenár a réžiu tohto programu.

K tomu pridala aj ďalšie slová: „Tieto velikánske obchodné reťazce sa snažia nanútiť nám nejaké zvyky, kultúry, ktoré ani nie sú natoľko naše. Všetko je to v poriadku a pekne, ale kým si nebudeme zachovávať to, čo je naše, nebudeme mať právo nikdy zastať si rovnoprávne do radu s predstaviteľmi iných národov. Naši najmladší dnes ukážu, čo sa tu s nami naučili, a tešte sa spolu s nami z Vianoc…“

Potom sa to roztočilo koledami, vinšmi a spevom, ktorý predviedli maličkí petrovskí spolkári, ktorí, hoci sú vzrastom malí, svojou zohranosťou na javisku sa nedajú zahanbiť ani pred tými staršími. A preto sa im za ich javiskový prejav dostalo veľkého potlesku.







Hrou na harmonike im v tom pomohol aj hudobník Zdenko Makovník.

Na záver programu Tešme sa z Vianoc sa všetkým deťom a ich príbuzným za úsilie zachovávať tradície poďakovala Katarína Melegová-Melichová v mene petrovských matičiarov. „Prajem vám, milí rodičia a starí rodičia, ako aj účinkujúcim deťom, aby tie nastávajúce Vianoce boli jagavé, šťastné a veselé. A aby sme sa o rok takto stretli bez rúšok, aby sme nemali obavy z kadečoho, čo dnes na nás číha. Cieľom tohto programu bolo zachovať všetko, čo je našské, svojské a zostane aj v týchto našich drobcoch aj do budúcich dní to, čo sa naučili, a že budú ďalej, pravdaže, s vašou pomocou, aj rozvíjať,“ zavinšovala a všetkým účinkujúcim deťom rozdelila knižné darčeky.

Na dôvažok, keď už čakali, že je koniec, do siene zavítala aj Lucka, celá v bielom, aj s prútom, ale týmto deťom sa nedostalo šibačky, lebo sú dobré. Skôr sa im potom, keď aj pani Lucke zaspievali a zarecitovali, dostalo ďalších darčekov. A nakoniec, keďže medzi deťmi bolo aj dievča s menom Lucia a v pondelok oslavovala svoje meniny, všetkým svojim kamarátom ešte rozdelila aj sladkosti.