Problémy so strojmi v domácnostiach nám často strpčujú život a aj napriek dobrej starostlivosti niekedy sa nám nepodarí zachovať ich v dobrom stave, poruchy sa, žiaľ, vyskytnú. V tých prípadoch veľmi (ne)príde vhod komentár, že keby sme to dobre „održiavali“, neboli by sa pokazili napr. práčka, automobil, motorka atď. A keď nám stroje prestanú slúžiť, je to pre mnohých katastrofou.

Práve týmto nadviažeme aj na nedopatrenia vyskytujúce sa pri dorozumievaní, a pri tom „održiavaní“ prístrojov v domácnostiach. Vo vojvodinskej slovenčine sa hlavne povie, že sa prístroje „održiavajú“. Sloveso „održiavať“ nezapadá do normy spisovnej slovenčiny. My tunajší percipienti vieme, že pod vplyvom srbčiny sa vtislo aj do jazyka vojvodinských Slovákov. Zo srbských konštrukcií so slovesom održavati, napríklad održavanje mašine, održavanje motora, vznikli aj tie nepopulárne akože slovenské „održiavanie“ strojov, „održiavanie“ motora atď.

V spisovnej slovenčine starostlivosť o dobrý stav techniky, predmetov ap. vyjadríme podstatným menom údržba. Osoba, ktorá sa stará o údržbu, či majster je údržbár, žena údržbárka. Odvodené prídavné meno je údržbársky: údržbárska čata, dielňa a samotná činnosť je údržbárstvo.

Slovesom udržiavať znenia takmer rovnakým, ale významovo rozličným, nevyjadríme činnosť údržbárstva; význam tohto slovesa je: starať sa o živobytie niekoho, poskytovať výživu, hmotne niekoho zaopatrovať; vyživovať: živí, vyživuje veľkú rodinu; chovať.