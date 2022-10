Dvojdňové, teraz už 12. stretnutie učiteľov z Maďarska, Rumunska a zo Srbska (tentoraz rozšírené i o účasť kolegov z Chorvátska) prebiehalo 7. a 8. októbra. Je to putovné podujatie a striedavo sa organizuje v krajinách Dolnej zeme, kde žijú Slováci. Finančne ho podporuje Úrad pre Slovákov v zahraničí a jeho cieľom je výmena skúseností medzi kolegami, tak keď ide o výučbu, ale i v oblasti náboru žiakov do slovenských tried a v oblasti vydávania učebníc – zvlášť tých autorských.

Po slávnostnom prvom dni v sieni ZO Báčsky Petrovec nasledovala pracovná časť, ktorá prebiehala v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

V mene organizátorov – Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácie slovenských pedagógov – auditóriu sa najprv prihovorila Tatiana Naďová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Na 12. Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov osobitne privítala Petra Prochácku, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Katarínu Baranyaiovú, pracovníčku strategicko-politického odboru, zodpovednú za agendu školstva a vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí ÚSŽZ, Pavla Hlásnika, prvého podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Editu Pečeňovú, riaditeľku materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia v Békešskej Čabe, tiež výpravy učiteľov z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a zo Srbska. Podnetnými príhovormi prítomných oslovili Peter Prochácka, Edita Pečeňová a Ľudmila Šomráková z Nadlaku.

V pokračovaní podujatia prednášatelia analyzovali odbornú tému Slovenčina naša – integrujúci prvok vo výchovno-vzdelávacom procese v národnostných školách. Trefným vstupom do témy boli úprimné žiacke vyznania, čiže úryvky z prác zaslaných do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktoré pripravila Tatiana Naďová. A úvodom do určenej témy bola súvaha a výsledky veľkého projektu a výskumu o úlohe slovenčiny ako materinského jazyka v školách v zachovaní národnej identity v multietnickom prostredí. Predostreli ho autorky – hostky z Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade prof. Dr. Jasna Uhláriková a doc. Dr. Zuzana Týrová. V pokračovaní svoje prednášky podali: Pavel Hlásnik, Mariena Bajczerová, Anikó Podanyová, Natália Lopušná, Mária Andrášiková, Jarmila Pantelićová, Anna Hrková, Eva Hrková-Poliaková, Sandra Kralj-Vukšić a Bianka Unc.

V popoludňajších hodinách zahraniční návštevníci pobudli v Najstaršom dome v Petrovci, a potom bolo i pracovné stretnutie vedúcich školských sekcií zo spomenutých výprav s predstaviteľmi ÚSŽZ.

Spoločným menovateľom všetkých prednášok a iste i záverom tohto vzácneho podujatia by bolo: treba si vážiť možnosť vzdelávania v materinskom jazyku. Je to nedoceniteľný spôsob zachovávania slovenskej národnej identity na týchto priestoroch.