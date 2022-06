Koncert odznel pred Buckinghamským palácom a vystúpili na ňom Elton John, Bocelli, Diana Rossová, Alicia Keysová, Duran Duran… Okrem členov kráľovskej rodiny koncert sledovalo 22-tisíc osôb, ktorí mali špeciálne vstupenky a z tohto počtu 10-tisíc vstupeniek bolo poskytnutých verejnosti.

Kráľovná (96), ktorá bola hviezdou večera, sa však pre svoje krehké zdravie rozhodla pozrieť si koncert v televízii.

Queen 🤝 The Queen

Tonight’s #PlatinumJubilee Party at the Palace was a fitting and fabulous tribute to Her Majesty.

Well done to everyone involved! pic.twitter.com/o0ZAUamvZI

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 5, 2022