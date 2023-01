Od začiatku roka 2023 uplynulo niekoľko dní, ale sa už naplno rozbieha náš každodenný život. Na súkromnom, tak aj na profesionálnom poli. Rovnako je aj medzi športovcami.

Na začiatku roka sa tí najlepší tradične „presťahujú“ do Austrálie a so začiatkom roka spájame aj prvý Grand Slam turnaj sezóny Australian Open. Tentoraz sa začne 16. januára a po minuloročnom škandále, keď vláda Austrálie zakázala Novakovi Đokovićovi na turnaji hrať, dokonca ho aj deportovala, tentoraz v Melbourne na kurtoch bude aj, podľa nohých, najlepší tenista v dejinách.

Žreb ešte nie je skončený, ale je známe, že Novak bude medzi nasadenými tenistami a tentoraz štartuje a turnajová pätka. Pred ním sú Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud a Stefanos Tsitsipas.

V žrebe by sa mali ocitnúť aj ruskí tenisti, medzi nimi aj Daniil Medvedev, Andrey Rublev a Karen Khachanov, ktorá tiež budú medzi nasadenými. Oni však nebudú vystupovať pod ruskou vlajkou, lebo je aj to podmienené situáciou na Ukrajine.

Rovnaké pravidlá sa vzťahujú aj na ruské tenistky, ktoré v Melbourne budú súťažiť tiež, ale aj na hráčov a hráčky z Bieloruska. Z nasadených sú to predovšetkým Victoria Azarenka, Daria Kasatkina, Aryna Sabalenka a ďalšie.

Predsa pred Australian Open tenisti využívajú turnaje, ktoré prebiehajú pred týmto podujatím. Sú to zároveň príležitosti vyskúšať si vlastné zručnosti a formu a pripraviť sa na veľké podujatie.

Na začiatku roka reprezentácie tradične hrajú United Cup v Brisbene, v Perthe a Sydney – tak v mužskej, ako aj v dámskej konkurencii.

Single či dvojhry sa hrajú v ďalšom austrálskom meste Adelaide. Ide o podujatia Adelaide International 1 a Adelaide International 2. Obe akcie sa hrajú na rovnakom mieste, ale majú, ako je uvedené, dve časti. Vykonané je tak predovšetkým pre organizačné záležitosti a tak tenistky a tenisti zohrajú menej zápasov. Pripravia sa na AO a zároveň sa veľmi nevyčerpajú.

ATP Adelaide International

Na Adelaide International 1 hrá aj Novak Đoković, ktorý v noci na dnes postúpil do semifinále. Vo štvrťfinále Nole eliminoval Quentina Halysa z Francúzska v dosť ťažkom stretnutí. Nakoniec bolo 7 : 6, 7 : 6 v prospech Novaka. Tak si Nole v semifinále sily zmeria s Kanaďanom Denisom Shapovalovom, ktorý vo štvrťfinále porazil Roman Safiullin z Ruska. Zaujímavo, ale v druhom semifinále zohrajú ďalší dvaja Rusi: Medvedev – Khachanov. Jasné je teda, že Rusi hrajú vo forme a aj na Australian Open s nimi treba seriózne počítať. Práve Medvedev v predchádzajúcom kole turnaja v Adelaide prekonal nášho hráča Miomira Kecmanovića, príliš presvedčivo 6 : 0, 6 : 3.

Keď sa vrátime ku semifinále, treba spomenúť, že Nole a Shapovalov dosiaľ zohrali sedem zápasov a náš tenista má stopercentný výkon. Pravda, Shapovalov raz vyhral proti Nolemu, ale to nebolo v rámci ATP súťaží, ale na svojráznom prípravnom podujatí Boodles Challenge v Anglicku. Je to nesúťažné podujatie, ktoré hráčom pomáha pripraviť na trávne kurty pred Wimbledonom.

Semifinále v Adelaide na programe bude už v noci na zajtra a potom v noci na nedeľu sa hrať bude aj finále. Po Adelaide International 1 na programe bude aj International 2, ktorý vrcholí 14. januára.

Okrem v Austrálii pred AO sa hrá aj na Novom Zélande na tradičnom Auckland Open, ale na tom podujatí nemáme a nebudeme mať predstaviteľov. Dámy hrajú do 8. januára a potom štartujú muži. Auckland Open tiež trvať bude do 14. januára. Potom sa všetci presťahujú do veľkomesta Melbourne, kde Novak bude bojovať o desiaty titul v Austrálii a zároveň svoj 22 Grand Slam.

Znovu má šancu vyrovnať sa s Nadalom a na konto si pripísať nový titul, prvý po triumfe na záverečnom ATP podujatí v Turíne v novembri minulého roka.