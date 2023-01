Papagáje hovoria viac ako si myslíme

Štúdie za posledných 30 rokov neustále ukazujú, že papagáje dokážu zaujať svojím rozprávaním viac ako len mimikou. Papagáje sú schopné logickým zmýšľaním a dokážu šikovne vyriešiť určité úlohy jazykového spracovania ako deti vo veku 4 – 6 rokov. Papagáje zjavne chápu pojmy ako „rovnaké“ a „odlišné“, „väčšie“ a „menšie“, „žiadne“ a čísla.

Vrany používajú tajné heslá pri učení ich mláďat

Vrany kladú vajíčka do hniezd iných druhov vtákov, čo znamená, že najmenšie deti sa budú musieť v správny čas znova spojiť so svojím vlastným druhom. A keď príde ten čas, mladé vtáky majú trik, ako prísť na to, koho majú osloviť.

Spánok delfína

Iba polovica mozgu delfína spí naraz. Druhá polovica sa stará o to, aby prichádzala k vzduchu, aby sa neutopila.

Zdroj: život.sk