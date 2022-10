Včera sa v Základnej škole 15. októbra v Pivnici realizovala Tvorivá dielňa pre mladých recitátorov. Zúčastnilo sa jej nad 70 žiakov základných škôl z Báčskeho Petrovca, Pivnice, Selenče, Kysáča, Starej Pazovy, Kulpína a Hložian.

Na začiatku prítomných privítal riaditeľ pivnickej základnej školy Patrik Malina, po čom uvítacie slová patrili Anne Horvátovej, predsedníčky Výboru pre informovanie NRSNM a podpredsedníčky Matice slovenskej v Srbsku. Program dielne bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť a mali ich na starosti prednášateľky Miruška Kočišová a Lýdia Gedeľovská zo Starej Pazovy. Na tejto vzdelávacej akcii, žiaľ, chýbali žiaci zo slovenských škôl z Banátu.

Dielne pre mladých recitátorov NRSNM organizuje už tretí rok a ich cieľom je priblížiť žiakom recitačné umenie a umelecký prednes. Vedúce dielní sa v prednáške zameriavali na jednoduché podanie praktických rád pri samotnom prednese. Definovali, ako je potrebné správať sa pri prednese, akú treba mať výslovnosť, ako správne dýchať, ako si rozcvičiť čeľusť pred prednesom, akým tempom recitovať a ďalšie rady, ktoré boli osožné prítomným žiakom.

V druhej časti programu odzneli básne jednotlivých recitátorov z rôznych škôl a hudobnú časť mali na starosti žiaci zo Selenče.

„Keď ide o dielne, ich cieľom je vnímanie krásneho slova a jeho správny prednes, ale, samozrejme, zameriavame sa aj na to, aby sa deti z rôznych škôl navzájom kamarátili. Sme ako taká cestovná karavána, keďže sa dielne každoročne organizujú v inej základnej škole. Je to veľmi dobre, keďže žiaci majú možnosť zoznámiť sa aj s novým prostredím, inou školou. To je vlastne podstata týchto dielni. Dielňu, ktorá sa realizovala v pivnickej základnej škole, vysoko hodnotím,“ zhodnotila Anna Horvátová.