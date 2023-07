So včerajším dňom na európskej scéne v rámci UEFA súťaží v novej sezóne 2023/2024 odštartovali aj naše kluby, konkrétne jeden z nich – novosadská Vojvodina.

Novosadčania súťaž na európskej scéne otvorili prehrou za chotárom, keďže v prvom stretnutí druhého kvalifikačného kola Konferenčnej ligy úspešnejší bol cyperský APOEL, ktorý vyhral výsledkom 2 : 1.

Cyperský celok bol lepším súperom a vedel využiť svoje šance. Už počas prvého polčasu mala aj Vojvodina svoje príležitosti a útočníci niekoľkokrát boli zoči-voči s brankárom hostiteľa, ale šance v góly nepremenili.

APOEL sa tak vedenia ujal v 32. minúte, a tým výsledkom sa šlo na oddych. Vojvodina výborne otvorila druhú časť, keď v 56. minúte výsledok vyrovnal Zukić.

Predsa domáci celok, ktorý je zároveň aj skúsenejší, znovu strelil gól, iba desať minút po tom, ako Vojvodina vyrovnala. Tým sa duel aj skončil a cyperský predstaviteľ s minimálnym, ale predsa náskokom pricestuje do Nového Sadu na odvetný zápas. Ten na programe bude na budúci štvrtok od 20. hodiny.

Vojvodina sa na európsku scénu vrátila po ročnej prestávke, keďže vo vlaňajšej sezóne nemali zabezpečenú účasť v UEFA súťažiach.

Neotvorili ju najlepšie, ale náskok rivalov je len minimálny. Aj vo štvrtkovom stretnutí ukázali, že vedia hrať, takže by na domácej pôde mali vynaložiť ešte viac úsilia a prvú prekážku prekročiť. Pravda, rivalom im je dobrý celok, ktorý predsa v poslednom období nie je v prvom pláne ani na Cypre. V nedávnej minulosti APOEL hrával aj v skupine Ligy majstrov, dokonca v sezóne 2011/2012 postúpili až do štvrťfinále elitnej súťaže. V posledných rokoch primát prebrali niektoré iné cyperské kluby, ale APOEL zostal solídnym celkom. Vlani napríklad tiež hrali v Konferenčnej lige, ale zastavili sa v play-off kvalifikačnom kole, keď ich eliminoval švédsky Djurgårdens IF.

Z druhej strany, ako sme spomenuli, Vojvodina v minulej sezóne v Európe nebola. Posledné asi päťročné obdobie je pre novosadský klub menej úspešné, lebo v ňom iba trikrát mali česť vystúpiť na medzinárodnej scéne. Okrem toho aj keď hrali v Európe, výsledky neboli ktovieaké a najčastejšie vypadli už na štarte. Tak pred dvomi rokmi v tejto istej súťaži v druhom kole kvalifikácie porazili Panevėžys z Litvy, ale ich v ďalšom kole demoloval rakúsky LASK.

V predchádzajúcich dvoch vydaniach sa zastavili už na prvom stupienku.

V modernej dobe mala Vojvodina najlepšie výkony v sezónach 2015/2016 a o rok neskoršie, keď eliminovaná bola v play-off kvalifikácie, čiže bola len o krok vzdialená od skupinovej fázy Ligy Európy.

Zvlášť v pekných spomienkach zostáva vydanie z augusta 2015, keď Vojvodina za chotárom v treťom kole prekonala taliansku Sampdoriu, ale v poslednom kole neuspela proti plzenskej Viktórii. O rok neskoršie ich v play-off zastavil holandský AZ Alkmaar.

Ostatné tímy a ďalšie kolá

V tomto kvalifikačnom kole hrali početné kluby z krajín v regióne. Spomeňme triumf celku Osijek zo susedného Chorvátska. Triumfovali nad maďarským Zalaegerszegom na novovybudovanom štadióne Opus Arena, čím po dvoch zohraných zápasoch na novom objekte majú stopercentný výkon – otvorili ho totiž pred týždňom v rámci prvého kola chorvátskej najvyššej súťaže triumfom nad Slaven Belupom výsledkom 6 : 1.

Keď sa vrátime ku našim predstaviteľom, zatiaľ vystúpila iba Vojvodina. V prípade úspechu nad Cyperčanmi Novosadčania v treťom kole smerujú na víťaza dvojzápasu Vorskla Poltava (Ukrajina) – Dila Gori (Grzínsko).

Partizan sa pridá tiež v treťom kole a rivalom mu bude víťaz stretnutia RFS (Lotyšsko) – Sabah (Azerbajdžan).

Odvetné zápasy druhého kola sú na programe 3. augusta, kým ďalšie kvalifikačné kolo potom odštartuje 10. augusta.

Na svoje prvé vystúpenia ešte stále počkajú TSC v Lige majstrov, ako aj Čukarički v play-off kole Ligy Európy.

Ako vieme, TSC v Lige majstrov smeruje na silnú portugalskú Bragu, kým rival mužstva z Belehradu v Lige Európy bude známy po žrebe.

Známe je to, že je Crvena zvezda už v skupine Ligy majstrov, Čukarički má garantovanú minimálne skupinu Ligy konferencií, kým TSC má zabezpečenú skupinovú fázu Ligy Európy.