Mošovce – krásna, malebná dedinka v Turčianskej záhradke majú bohatú históriu a početné pamätihodnosti. Dedina pod majestátnymi končinami Veľkej Fatry – Tlstou, Ostrou a Drienkom v tento víkend, 29. a 30. júla oslavuje dve významné jubileá, 790. výročie prvej písomnej zmienky o obci a 230. výročie narodenia najvýznamnejšieho rodáka Jána Kollára.

Prvá písomná zmienka o obci – Listina kráľa Ondreja II. je z roku 1233, avšak materiálne znaky o osídlení sú zaznamenané už v predhistorickej dobe. Tam sa okrem mnohých významných osobností politického, spoločenského, kultúrneho a náboženského života narodil 29. júla 1793 kňaz, básnik, zberateľ ľudovej slovesnosti, jazykovedec, estetik, prekladateľ a autor slovanskej vzájomnosti Ján Kollár.

Mošovčania a ich hostia za dva dni slávia slávne slávu slávou slávnych, ako by to výstižne povedal ich Kollár. Oslavy sa začnú v sobotu o 17. hodine spomienkovou slávnosťou v sále požiarnej zbrojnice pri príležitosti 790. výročia prvej písomnej zmienky, kde zaslúžilým občanom udelia pamätné listiny. Potom bude nasledovať literárno-hudobné pásmo pod názvom Z galérie mošovských dejateľov, aby sa po jeho skončení všetci účastníci presťahovali do areálu požiarnej zbrojnice na letnú tanečnú zábavu.

Do nedeľného programu Mošovčania zaradili slávnostné služby Božie v evanjelickom a. v. kostole, po ktorých domáci a hostia položia kytice kvetov k soche Jána Kollára na námestí. Účastníci osláv sa potom spustia dolu ulicou, aby navštívili rodisko a Pamätnú izbu Jána Kollára. Podvečer o 16. hodine znova ožije evanjelický kostol, v ktorom predvedú komponovaný literárno-hudobný program Ján a Friederika – príbeh lásky, venovaný 230. výročiu narodenia Jána Kollára. Dvojité oslavy uzavrú organovým koncertom.

Tohtoročné oslavy Mošovčanov poctia aj Laliťania, keďže do Kollárovho rodiska odcestovali predstavitelia Miestneho spoločenstva, Združenia žien Matkino srdce, KUS Štefánik a slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru.

Juraj Pucovský