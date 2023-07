Už ôsmykrát neúnavní Lužania a usilovné Lužanky pre stálych a nových hostí pripravujú tradičné podujatie V lipovom chládku a medovom sládku. Znovu to bude voňavé, chutné, a pritom aj veselé. Do Lugu na príjemne strávené letné chvíle všetkých potenciálnych návštevníkov povolávajú členovia Kultúrno-umeleckého spolku Mladosť a Slovenského spolku žien Usilovné včielky z Lugu. Tentoraz pozvanie platí pre sobotu 19. augusta.

Veselé a medové kolo zážitkov začne sa o 15. hodine. Organizátori najprv predkladajú prechádzku medovými chodníčkami pod lipami a na stánkoch bude predajná výstava medu, medových výrobkov, ďalších potravín a ručných prác. Sú to aj chvíle na kamarátenie, zvítanie sa so starými známymi i na zoznámenie s novými kamarátmi. O 18. hodine sa to roztočí ešte viac, lebo vtedy sa začne kultúrno-umelecký program, ktorý ponúka skvelé umelecké zážitky. Veď aj domáci ochotníci z KUS Mladosť so svojím choreografom Pavlom Pavlínim na tohtoročných festivaloch Tancuj, tancuj… v Hložanoch a Zlatá brána v Kysáči príjemne prekvapili obecenstvo a odborníkov krásnymi docvičenými choreografiami, ako i početnosťou svojich súborov.

V tanci, speve a vo veselej nálade sa lužské podujatie V lipovom chládku a medovom sládku aj skončí. Veríme, že to bude v neskorých nočných hodinách pri ľudovej veselici, ktorú organizátori zaplánovali o 20. hodine. Hrať bude známa selenčská skupina Maks.

Aj toto podujatie v Lugu prebieha za finančnej podpory Obce Beočín.