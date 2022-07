S včerajším dňom za nami zostáva ešte jedno kvalifikačné kolo UEFA klubových súťaží. Dohrali sa odvetné zápasy Ligy konferencií a jednotlivé celky už teraz dosiahli najväčšie úspechy na európskej scéne v dejinách. Medzi nimi je aj celok Gżira United z Malty, ktorý si zahrá v treťom kvalifikačnom kole najnovšej UEFA súťaže po tom, ako eliminoval Radnički Niš.

V prvom stretnutí na Malte sa zápas skončil nerozhodným výsledkom 2 : 2, kým v Niši po poslednom hvizdnutí rozhodcu na ukazovateli bol rovnaký výsledok. Dvojzápas smeroval do predĺžení, Radnički sa znovu ujal vedenia a dve minúty pred koncom Gżira vyrovnala a pri strieľaní penált hráči klubu z Malty boli oveľa koncentrovanejší. Futbalisti nášho klubu nedali až tri penalty, takže Gżira zaslúžene postupuje. Bolo počuť počas priameho prenosu, že je Radnički lepším tímom, ale nemal šťastie. Veru je to otázne, lebo určite by Gżira nedala päť gólov náhodne. A ak je ozaj Radnički lepší tak by si dovolil prijať jeden, eventuálne dva góly a do nasledujúceho kola by postúpil.

Malťania tak poputujú do tretieho kvalifikačného kola, v ktorom ešte nikdy nehrali. Dosiaľ sa im v dvoch prípadoch podarilo postúpiť do druhého kvalifikačného kola, a preto je výkon proti Radničkemu ešte významnejší.

V treťom kole sa stretnú s rakúskym tímom Wolfsberger AC, ktorý bude veľkým favoritom.

Náš druhý predstaviteľ v Lige konferencií Čukarički zohral ešte jeden dobrý zápas. Po triumfe 4 : 1 v prvom stretnutí, Belehradčania aj vo štvrtok na domácej pôde porazili luxemburský Racing Union, tentoraz 4 : 0 a úhrnným výsledkom 8 : 1 presvedčivo vykročili do tretieho kola. Čukarički v ani jednom momente nedovolil rivalovi uvažovať o eventuálnom úspechu a ich hráči si svedomite splnili povinnosti. Evidentné bolo, že súpera nepodcenili a snažili sa dosiahnuť postup do tretieho kola. Zaslúžene si v tom zahrajú proti holandskému celku Twente, ktoré v dvojzápase bude favoritom. Čukarički si však uvedomuje svoje kvality a nedostatky a môžeme očakávať ich dobré vydania. Prvé zápasy tretieho kvalifikačného kola Ligy konferencií sa hrať budú 4. augusta a odvetné 11. augusta.

V nasledujúcom kole štartujú aj Crvena zvezda a Partizan

Dostali sme sa do fázy, v ktorej začínajú súťažiť aj naše dva najtrofejnejšie mužstvá. Už v stredu Crvena zvezda na domácej pôde uvíta Pyunik z Arménska v rámci tretieho kvalifikačného kola Ligy majstrov. Belehradčania sú favoritom, ale musia to potvrdiť na trávniku. Pyunik nie je naivným rivalom, treba seriózne pochopiť tieto duely, lebo v opačnom prípade by sa Crvena zvezda mohla pošmyknúť. Zdôrazňujeme to aj preto, lebo naše celky tradične zohrávajú ťažké zápasy proti celkom z Kaukazu a toho územia – či proti Arménom, Gruzíncom či Azerbajdžancom.

Naposledy Zvezda proti arménskemu predstaviteľovi hrala v sezóne 2020/2021 v play-off kole Ligy Európy. Vtedy, pre pandémiu koronavírusu, na programe bol jeden zápas a Zvezda vyhrala 2 : 1.

Partizan vystúpi v treťom kvalifikačnom kole Ligy Európy a jeho rivalom je cyperský klub AEK Larnaca, ktorý je eliminovaný v druhom kvalifikačnom kole Ligy majstrov. Čierno-bieli aj v uplynulej sezóne mali súpera z Cypru. Bol to celok Anorthosis Famagusta, s ktorým sa stretli v skupine Ligy konferencií. Vtedy úspešnejší bol Partizan, keď nakoniec zo skupiny aj postúpil.

Duely Ligy Európy a Ligy konferencií na programe budú 4. augusta, odvetné stretnutia 11. augusta a aj Partizan aj Čukarički v prvom zápase budú hosťovať.

Po týchto kvalifikačných zápasoch už pred nami budú len play-off kolá, čo znamená, že sme sa celkom priblížili ku skupinovej fáze. Vlani aj Zvezda aj Partizan postúpili do skupiny, potom aj do jarnej fázy. Máme nádej, že sa také vydanie môže zopakovať a eventuálne by aj Čukarički mohol prekvapiť. Bolo by naozaj veľmi dobre, keby si v skupinách UEFA súťaží zahrali až tri kluby zo Srbska.