Od augusta sa zvyšuje maximálna výška pokút za používanie telefónu za volantom bez systému handsfree. Za priestupky prekročenia povolenej rýchlosti a manipuláciu s mobilom bude hroziť aj strata vodičského oprávnenia, uvádza spravodajský portál tlačovej agentúry TASR.

Horné hranice pokút za držanie a obsluhovanie telefónu počas jazdy bez systému handsfree sa zvýšia v blokovom konaní zo 100 na 150 eur a v riadnom správnom konaní z 200 na 300 eur.

Prísnejšie sankcie sa vzťahujú aj na vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť. Ak vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov, bude taktiež možné uložiť mu zákaz činnosti.

Podľa slov hovorkyne Ministerstva vnútra Zuzany Eliášovej výška pokút za prekročenie rýchlosti sa nebude meniť. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur.

Novela zákona o cestnej premávke, ktorá 1. augusta nadobúda činnosť, prináša aj zníženie vekovej hranice pri získaní niektorých vodičských preukazov. Vodičské preukazy C a CE budú môcť získať už vodiči vo veku 18 rokov, namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE sa minimálny vek zníži z 24 na 21 rokov.