Včera bola v Pivnici realizovaná 16. akcia rovnania poľných ciest, ktorej hlavným organizátorom bol Klub poľnohospodárov v Pivnici.

Hneď na začiatku akcie bolo jasné, že sa jej zúčastnil menší počet poľnohospodárov, než to bolo vlani. V skutočnosti to tak aj bolo. Podľa Jaroslava Šustera, predsedu Klubu poľnohospodárov, sa tohtoročnej akcie zúčastnilo 72 poľnohospodárov. „Potrebné je zdôrazniť, že sa akcie zúčastnil menší počet dobrovoľníkov. Iba na porovnanie, v minulých rokoch ten počet presahoval aj 100, takže musíme znovu motivovať poľnohospodárov, aby sa v čo najväčšej miere zapájali do akcie, lebo to robíme prospešne pre všetkých,“ uvádza Šuster.

Poľnohospodári s traktormi a prívesnými strojmi sa zoskupili na Silbašskej ceste o 8. hodine, následne sa rozdelili do skupín, a o 9. hodine sa naplno pustili do rovnania ciest. Nakoľko bol do akcie zapojený menší počet poľnohospodárov, práce sa skončili až o 17. hodine. „Hoci sme aj robili dlhšie ako po minulé roky, predsa sme všetko dotiahli do konca, čiže všetky poľné cesty v pivnickom chotári sme porovnali, takže už sú omnoho pohodlnejšie pre transport, čo je veľmi dôležité, hlavne teraz, keď sa naplno rozbehnú jarné práce,“ dodal Šuster.

Po ukončení akcie, ako to už býva roky zvykom, bola pre účastníkov prichystaná večera v Loveckom dome.