V dňoch 8. až 10. apríla v Sečnji sa konala 52. pokrajinská súťaž recitátorov pod názvom Básnik môjho rodu. V troch vekových skupinách vystúpilo takmer 200 recitátorov, čiže 66 v mladšej, 73 v strednej a 59 v staršej vekovej skupine.

Krásu materinského jazyka bolo počuť nielen v srbčine, ale aj v jazykoch národnostných menšín. Šesťčlenná porota nemala ľahkú úlohu zvoliť deviatich najlepších recitátorov v každej vekovej skupine, ktorí budú Vojvodinu predstavovať na republikovej súťaži vo Valjeve.

V piatok vystúpili žiaci vyšších ročníkov základných škôl. V tejto skupine zo 73 recitátorov porota zlatým diplomom odmenila 29 recitátorov a medzi nimi sú aj traja, ktorí recitovali po slovensky: Klára Keravcová z Pivnice, Lea Petrićová a Dávid Simendić zo Starej Pazovy. Milan Hrk z Kovačice získal nielen zlatý diplom, ale sa dostal aj na republikovú súťaž. V tejto vekovej skupine po slovensky zarecitovali jedenásti recitátori.

V sobotu prebiehala súťaž žiakov nižších ročníkov základných škôl. Medzi 66 recitátormi po slovensky recitovali piati, z ktorých dvaja získali zlatý diplom a dostali sa aj na republikovú súťaž. Sú to Milan Majera z Báčskeho Petrovca a Ema Juricová z Padiny. V tejto vekovej skupine zlatým diplomom, čo v podstate znamená, že patria medzi najlepších recitátorov vo Vojvodine, odmenených je 26 recitátorov.

V nedeľu sa porote predstavilo 59 stredoškolákov a študentov. V tejto vekovej skupine iba traja recitátori recitovali po slovensky a všetci traja sú odmenení zlatým diplomom. Sú to Mia Verešová a Andrej Simendić zo Starej Pazovy a Lea Blatnická z Nového Sadu, ktorá postúpila aj do republikovej súťaže do Valjeva, ktorá sa bude konať 14. a 15. mája. V tejto vekovej skupine zlatý diplom získalo 29 recitátorov.

Anna Simonovićová