KRILA KRAJINE – MLADOSŤ (BP) 0 : 0

Medziobecné derby starých známych v Bačskej Palanke sa skončilo najnepopulárnejším bezgólovým výsledkom. Počasie nežičilo futbalistom a nedovolilo im podať lepší výkon. Na ihrisku pri Dunaji na populárnej Tikvare počas celého zápasu pršalo a fúkal silný vietor. Málopočetné obecenstvo mohlo vidieť len zopár dobrých akcií na oboch stranách.

Aj keď bola lepším súperom, Mladosť si predsa domov odniesla iba jeden bod. Prvú šancu na zápase mali Petrovčania v 12. minúte, keď Trojanović nepresne strieľal hlavou popri bráne mladého domáceho brankára Krndiju. Ukázalo sa, že do konca zápasu to bola najlepšia šanca pre Mladosť. Prvých 20 minút zápasu Mladosť mala terénnu iniciatívu, ale neskoršie domáci preberali hru a hostia sa úspešne bránili a nedovolili domácim, aby vážnejšie ohrozili bránu brankára Leňu. Hralo sa najčastejšie na strede ihriska bez gólových šancí.

MLADOSŤ: Leňa, Ožvát, Beronja, V. Šproch, Brajković, Stojisavljević (Vladisav), Šišljagić (Požarev), Grković, Trojanović, Jakuš Ikrašev

Druhý polčas začal útokom Grkovića, ktorý v 48. minúte dlhou prihrávkou pasoval Trojanovićovi, ale tomuto lopta ušla do autu. Najlepšiu šancu domáci mali v 57. minúte keď sa obranca hostí Beronja skĺzol, ale útočník domácich bol nepresný. O 7. minút neskoršie domáci znovu strieľali zďaleka, ale rovno do rúk Leňu. Hráči Mladosti skúšajú vysokými, dlhými, ale nepresnými prihrávkami zamestnať útočníkov, ale to neprinieslo výsledky. V 70. minúte domáci založili rýchly protiútok. Leňa bol rýchlejší, avšak domáci útočník po dueli s brankárom hostí v trestnom území spadol. Domáci sa dožadovali penalty, ale sa píšťalka mladého rozhodcu Erdeljana na šťastie Mladosti neozvala. Aj v druhom polčase sa hralo najčastejšie v strede ihriska bez pekných futbalových ťahov a do konca zápasu sme zaznamenali ešte len zopár nepresných striel na oboch stranách.

Mladosť si po druhýkrát tejto jari z hosťovania priniesla jeden bod a teraz sa nachádza na 7. mieste s 32 bodmi. V nasledujúcu nedeľu vo Vrbare budú hosťovať futbalisti Bajše.

Zápas zohrali aj kohútiky trénera Čaniho. V Báči s domácou Tvrđavou boli úspešní a vyhrali 2 : 0.

Výsledky 21. kola: Njegoš – Senta 0 : 4, Preporod – Hercegovac 3 : 0, Sloga – ČSK Pivara 2 : 0, Bajša – Bačka 1901 (S), 1 : 2, Stanišić – Mladost (T) 1 : 0, Vojvodina – Bačka (P) 1 : 0, Mladost (A) – Tavankut 4 : 1

Ján Mučaji