Ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií vlády Srbska Tatjana Matićová pozýva lokálne samosprávy, aby sa zúčastnili súbehu o najlepšiu turistickú dedinu Srbska v roku 2022.

Matićová zdôraznila, že vzhľadom na to, že rok za nami bol veľmi úspešný a Mokra Gora bola vyhlásená za jednu z najkrajších dedín, aj v tomto roku sa budú snažiť, aby svet rozpoznal atrakcie našich vidieckych oblastí, ktoré najlepším spôsobom prezentujú autentickosť kultúry našej krajiny.

Ako povedala, týmto súbehom sa podporuje rozvoj inovácií a podnikateľstva, zveľaďuje sa propagácia prírodných a kultúrnych zdrojov dedín v Srbsku.

Svetová organizácia cestovného ruchu Spojených národov (UNWTO) vyhlásila súťaž na výber najlepších turistických dedín (The Best Tourism Villages) s cieľom identifikovať najlepšie príklady inovatívneho rozvoja a prístupu k cestovnému ruchu vo vidieckych oblastiach, so základným cieľom urobiť z cestovného ruchu jednu z hnacích síl rozvoja vidieka.