BUDÚCNOSŤ (H) – BUDUĆNOST (M)

Po 21. kole nad hložianskym futbalom sa vzniesli čierne mračná, lebo sa po ďalšom debakle Budúcnosť našla v pásme zostupu z ligy. Fanúšikovia sa poriadne ani nevmestili na svoje sediská na tribúne, keď hostia po zbytočnom rohu z troch metrov prostredníctvom Kopanju strelili gól pre 0 : 1.

Málokto očakával, že už v druhej minúte je stanovený konečný výsledok zápasu. Hosťujúci stratég Ratković však lišiacky ponechal iniciatívu domácim, ale na druhej strane obetaví Mladenovčania nedovolili žiadnu šancu indisponovaným modro-bielym. Jediná pozitívna pasáž domácich bola od 15. do 19. minúty, keď sa vyznamenal veterán na hosťujúcej bráne Lugonja, ktorý v 15. minúte vyrazil z horného rohu strelu Duvnjaka, následne po rohu spod brvna vyrazil hlavičku Đumića. V 18. minúte delovka Papića tesne minula cieľ. Đumićov center v 40. minúte, ktorý silný vietor usmernil do ľavej šibenice, prehodil nad brvno.

BUDÚCNOSŤ: Dubovský, Katiak, Bučík (Jakuš), Đumić, Petrović, Damjanović, Žembery, Duvnjak, Ralević, Papić (Malešević) (Kostić), Đilas (Carić)

V druhom polčase domáci pokračovali s jalovým nátlakom. Jedinú šancu mali v 68. minúte, keď po strele Damjanovića lopta prekvapila ofenzívneho obrancu Bučíka, ktorý váhal, či strieľať na bránu, alebo prihrať voľnému Carićovi a nerozvážne odkopol loptu vedľa brány. Do konca zápasu to bolo trýznenie zo 200 divákov. Domáci záložníci robili chyby a bledí hostia ani raz neprejavili vážnejšie ambície pohroziť zaneprázdnenému Dubovskému. Bolo to smutné popoludnie na ihrisku vedľa základnej školy. Pre obetavosť a pohotovosť pochvaly si zaslúžili iba obrancovia Katiak, Bučík a Petrović.

Hložančania sa nachádzajú na 14. mieste s 22 bodmi, kým Silbašania sú 7. A majú 30 bodov. V 22. kole Budćnosť hosťuje lídrovi v Prigrevici a Naša hviezda uhostí Budćnost Parage.

Výsledky 21. kola: Radnički 1918 (R) – Radnički (S) 3 : 0, Borac (BG) – Crvenka 2 : 2, Borac 46 (O) – Vojvodina 3 : 1, Rusin – Lipar 6 : 1, Polet – ŽAK 1 : 0, Budućnost (P) – Bratstvo 2019 2 : 3 Kordun – Naša Hviezda 1 : 0.

Ján Murtín