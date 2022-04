HAJDUŠICA – PARTIZAN (G) 2 : 1 (1 : 0)

Po rozmočenom a šmykľavom trávniku v Hajdušici súperi zohrali tvrdý zápas. V mužstve Partizana totiž hrajú skúsení, hlavne cezpoľní hráči, ktorí vedia hrať futbal, čo dokázali aj na tomto hosťovaní. Predsa v prvom polčase domáci mali jemnú prevahu a mohli rozhodnúť zápas.

HAJDUŠICA: Melich, Z. Lipták, Pavlovic, Maliar, Folťan, Cvetićanin (Petrović), Knežević, Gužvica (Pejčić), A. Ružić, A. Lipták, N. Ružić (Beriša)

Vedenia sa ujali v 17. minúte. V skrumáži pred bránou hostí najlepšie sa vynašiel A. Ružić a z asi 7 – 8 metrov mieril do prázdnej siete. V polovici polčasu aj keď skúsení, obrancovia hostí nemohli vážnejšie čeliť rýchlonohému A. Ružićovi, ktorý za krátky čas dvakrát unikol a vytvoril si stopercentné šance. Najprv brankár jeho strelu kryl, po čom Ružić odrazenú loptu hlavičkoval do brvna. Iba trochu neskoršie rýchly strelec Hajdušice znovu unikol svojim strážcom, ale tentoraz strieľal do brankára. Hostia na druhej strane mali často loptu v nohách, ale sa im nedarilo vážnejšie ohroziť Melicha.

Po zmene strán hostia prebrali iniciatívu a zatlačili Hajdušičanov pred vlastnú šestnástku. V polovici polčasu sa im to aj oplatilo, keď po jednom centri vyrovnali. Domáci sa však nedali zmýliť a po tomto góle znovu presadili hru na polovicu hostí. Ich útoky však boli dosť konfúzne a bez vážnejších príležitostí. V 78. minúte sa dožadovali penalty, keď po strele z diaľky lopta v šestnástke jedného hráča hostí trafila do ruky, ale rozhodca mienil, že to nebolo pre najprísnejší trest, resp. že obranca hostí nezastavil loptu rukou úmyselne. Konečne v 89. minúte, keď všetci už mysleli, že si súperi rozdelia body, Pejčić centroval pred bránu, A. Lipták pohybom hlavou oklamal brankára, ktorý sa hodil do prázdna a umožnil Liptákovi, aby loptu bez ťažkostí usmernil do siete pre konečných 2 : 1.

V rámci juhobanátskej kadetskej ligy hajdušickí kadeti v Ilandži porazili domáci Banát výsledkom 0 : 5. Góly dali Mršić, Macháč, Keri, Kormanyos a Šterba.

Výsledky 21. kola: Sloga – Potporanj 3 : 1, Stari Tamiš – Jugoslavija 2 : 0, Radnički – Spartak 1911 2 : 0, Budućnost – Jedinstvo Stević 3 : 2, Dolovo – Partizan (U) 3 : 1, Crvena zvezda – Vulturul 0 : 1. Voľná bola Dolina.