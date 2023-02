Uplynul týždeň od triumfu Novaka Đokovića na prvom Grand Slam turnaji sezóny Australian Open.

V pokračovaní sezóny na tie najvýznamnejšie podujatia trochu musíme počkať, keďže prvý z radu Masters 1000 turnajov prebiehať bude od 6. do 13. marca v Indian Wells. Stále nie je isté, či Novak na ňom vystúpi, aj keď sa ohlasuje, že by americké úrady mali zmeniť politiku vzťahujúcu sa na vstup do USA nezaočkovaných osôb. Predsa, zrušenie vyhlášky o prísnom vzťahu voči nezaočkovaným osobám by sa údajne malo udiať v máji, čiže po skončení podujatí v Indian Wells, ale aj po Masters turnaji v Miami, ktorý sa začína iba týždeň po prvom Masters v spomenutom Indian Wells.

Dovtedy sa hrať bude v argentínskej Córdobe, už od zajtra, ale ide o turnaj ATP 250. Rovnaké turnaje odštartujú vo francúzskom meste Montpellier, ako aj v americkom meste Dallas.

Z turnajov ATP 500 pred prvými Mastersmi treba spomenúť Rotterdam, Rio de Janeiro, Acapulco a Dubaj.

No ak do úvahy berieme aj iné podujatia, v každom prípade treba spomenúť úspech našej tenisovej reprezentácie, ktorá v play-off kole Svetovej skupiny Davisovho pohára porazila Nórsko.

Zápasy v Osle prebiehali v piatok a sobotu, Srbsko triumfovalo presvedčivo výsledkom 4 : 0. Nakoniec duel Andreja Petrović – László Györe nebol ani zohraný, keďže všetko bolo aj predtým rozhodnuté.

Pre našu reprezentáciu prvé dva body v piatok zabezpečili Miomir Kecmanović a práve spomenutý László Györe. Kecmanović presvedčivo porazil Andreja Petrovića, kým László mal dosť ťažkostí s Viktorom Đurasovićom, inak momentálne 335. tenistom sveta. Víťaza rozhodol tiebreak, ale nakoniec Györe, ktorý už dlhšie nehrá v dobrej forme, triumfoval. Rozhodujúci bod v štvorhre zabezpečili Nikola Ćaćić a Filip Krajinović, takže stretnutie Đurasović – Međedović viac bolo exhibičného razu, ale aj v tom vyhral náš tenista.

Triumfom si Srbsko zabezpečilo postup na záverečný turnaj Davisovho pohára, ktorý aj tentoraz v novembri prebiehať bude v Španielsku, v Malage.

Okrem našej selekcie, na záverečnom turnaji zohrajú aj aktuálni majster Kanada, minuloročný finalista Austrália, tiež selekcie, ktoré dostali špeciálne pozvánky – hostiteľ Španielsko a Taliansko.

V rámci februárovej kvalifikácie to okrem Srbsku vyšlo aj USA, Švajčiarsku, Švédsku, Južnej Kórei, Veľkej Británii a Francúzsku. Voľných je ešte niekoľko miest, ale tie zaplnia selekcie, keď kvalifikačné zápasy budú dohrané, čiže v nedeľu v neskorých hodinách.

Zatiaľ sú ku postupu najbližšie Chorvátsko a Česko, v ďalších stretnutiach je situácia ešte otvorená.

Záverečný turnaj bude koncom roka

V podstate je teraz situácia jasná – keď ide o reprezentáciu, naši majú voľno do novembra, keď na programe bude záverečný turnaj Davisovho pohára.

Od roku 2019 a reformovania tejto súťaže Srbsko si ani raz nenechalo ujsť záverečný turnaj. Najlepšie sme pochodili vo vydaní 2020/2021, keď sme postúpili do semifinále záverečného turnaja. Vtedy sme prehrali proti Chorvátsku, ktoré neskoršie vo finále prehralo proti ruskému tímu.

V minulom ročníku sme bez ohľadu na dve úhrnné výhry nepostúpili zo skupiny, keďže lepší výkon vo vzájomných stretnutiach mali Španielsko a Kanada.

Zatiaľ náš jediný triumf v súťaži Davis Cup datuje z roku 2010, keď sme vo finále porazili Francúzsko výsledkom 3 : 2. Vo finále sme hrali aj v roku 2013, ale vtedy úspešnejšie bolo Česko.