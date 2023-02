V dnešnej dobre takmer všetko obsahuje pridaný cukor – od nápojov až po všetky spracované potraviny. Fakt, že nadbytok cukrov je pre zdravie rizikový, je všetkým určite známy. Preto aspoň keď si chystáte jedlo doma, skúste dať šancu zdravším náhradám cukru. V nasledujúcich riadkoch si prečítajte, ktoré sú alternatívy v ponuke.

Kokosový cukor

Vyrába sa z miazgy stonky kvetných púčikov kokosovej palmy. Na rozdiel od bieleho cukru kokosový cukor nie je rafinovaný, a preto si zachováva všetky vitamíny aj minerály a zostáva mu výrazná hnedá farba. Ešte jedna výhoda je tá, že má nízky glykemický index. Žiaľ, kokosový cukor nie je žiadny zázrak na chudnutie, lebo má vysoký obsah uhľohydrátov a obsahuje kalórie. Môže sa použiť ako náhrada bežného bieleho alebo hnedého cukru a vhodný je aj do pečenia.

Agávový sirup

Agáva ako rastlina má rôznorodé využitie a jedným z jej produktov je aj sladký agávový sirup. Toto sladidlo má nízky glykemický index a nezvyšuje hladinu cukru v krvi. Obsahuje však veľa fruktózy, dokonca viac ako kukuričný sirup. Hoci by sa mnohí nazdávali, že kvôli svojej sladkosti nepatrí k zdravej strave, mýlili by sa. Práve agávový sirup je výbornou náhradou na osladenie jedál a súčasne poskytuje množstvo výhod, ktoré iné dostupné sladidlá nemajú. Tento sirup sa dá použiť ako náhrada cukru takmer do každého varenia. Jeho chuť je podobná medu.

Med

Má menej fruktózy ako agávový sirup a je prírodným sladidlom so zdravotnými výhodami, medzi ktoré patria antibakteriálne a protizápalové účinky. V našom tele sa však med rozkladá na glukózu a fruktózu rovnako ako cukor, preto má aj rovnaké zdravotné riziká ako cukor. Chuťovo je sladší ako cukor, a preto je potrebné znížiť jeho objem v niektorých receptoch.

Stévia

Patrí medzi nové prírodné sladidlá. Stévia je sladidlo extrahované z listov rastliny Stevia rebaudiana. Keďže rastlinný extrakt zo stévie nie je kalorický, nepriberá sa z neho a hlavne je bezpečný pre diabetikov. Je tiež niekoľkonásobne sladší ako cukor, takže na osladenie je potrebné len malé množstvo. Ale pozor, nechutí všetkým toto sladidlo. Má výraznú príchuť, preto si ju najprv skúste dodať do rannej kávy, aby ste zistili, či sa vám páči.

