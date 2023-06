Vzácne belehradské podujatie, ktoré je už osvedčenou akciou na zviditeľnenie kultúry Slovákov žijúcich v Srbsku, si zapisuje už 7. ročník. Dni slovenskej kultúry organizujú Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade, Slovenský kultúrny klub v Báčskom Petrovci a Galéria 73 v Belehrade.

Výtvarná časť podujatia prilákala návštevníkov do tejto známej belehradskej galérie vo štvrtok 1. júna, keď sa tu konala vernisáž pod názvom Schody do neba akademickej grafičky z Petrovca Emílie Valentíkovej-Labátovej. Ako sama autorka povedala, východiskovým motívom tohto grafického a geometricko-digitálneho cyklu jej bola fotografia betónových schodov na petrovskom pomníku padlým bojovníkom. Exponátmi digitálnej a tradičnej grafiky chcela metaforicky vyjadriť ľudskú túžbu, a to túžbu ísť po schodoch vždy vyššie. Sú to práce z jej master štúdií, ale aj novšie.

Mladá petrovská umelkyňa Emília Valentíková-Labátová (1992) mala doteraz päť samostatných výstav, účinkovala na početných spoločných výstavách v Srbsku a v zahraničí. Pracuje ako výtvarná pedagogička v Základnej škole Žarka Zrenjanina v Maglići. Vďaka peknej návštevnosti tejto jej samostatnej výstavy dostane sa do povedomia i širšej kultúrnej verejnosti v našej krajine.

Na štvrtkovej vernisáži si zároveň pripomenuli 50. výročie hostiteľskej Galérie 73. Vedúci organizátorov Dní slovenskej kultúry pri tejto príležitosti vyzdvihli kvalitnú spoluprácu týchto troch inštitúcií. Spomenutá výstava otvorená 1. júna bude návštevníkom k dispozícii do 6. júna a práve vtedy propagácia slovenskej kultúry tu pokračuje literárnym večierkom, teda 7. Dni slovenskej kultúry sprítomnia ešte i diela slovenských autorov preložených do srbčiny. Tentoraz na túto tému budú hovoriť a svoju prekladateľskú tvorbu predstavia Dr. Michal Harpáň a Dr. Zdenka Valentová-Belićová. Bude to ďalší vzácny príspevok do slovensko-srbských literárnych a kultúrnych stykov. Tým skôr, že aj keď je hostiteľom týchto tradičných Dní slovenskej kultúry jedna belehradská galéria, nejde tu iba o výtvarný život, lebo v tejto kultúrnej inštitúcii sú bežne v programe aj dôležité literárne obsahy a prezentácie nových kvalitných kníh.