Členovia Ekologického hnutia Obce Kovačica každoročne uskutočňujú akciu zberu elektronického odpadu, počas ktorej občania môžu odovzdať rôzne domáce aparáty a vybavenia, ktoré viac nepotrebujú. Tohtoročná akcia sa realizovala v poslednú májovú nedeľu na nádvorí kovačického Miestneho spoločenstva.

„Bola toto piata akcia zberu elektronického odpadu a naši spoluobčania si už zvykli, že tu môžu odovzdať rôzne nefunkčné elektrické spotrebiče, takže bol príliš veľký záujem,“ hovorí Vladimír Kuchárik, predseda Ekologického hnutia Obce Kovačica. „V akcii sa zúčastnilo vyše 70 domácností. Zozbieraný odpad bol nakoniec odovzdaný do podniku Set reciklaža v Belehrade, ktorý sa profesionálne zaoberá recyklovaním a s ním už pravidelne spolupracujeme. Najviac sa zozbieralo starých televízorov, ale boli tam aj nefunkčné počítače, klávesnice, práčky atď. Ekologický význam tejto akcie je v tom, že sa zozbieraný elektronický odpad bezpečne odstráni z nášho prostredia. Tento druh odpadu má v sebe totiž rôzne súčiastky s chemickými látkami, ktoré by mohli znečistiť pôdu a vodu, ak by neboli adekvátne odstránené. V mene nášho ekologického hnutia ďakujeme občanom, ktorí sa zúčastnili v tejto akcii, a dúfame, že sa v nej bude pokračovať aj do budúcna.“

Niektorí občania priniesli elektronický odpad osobne, pokým do niektorých domácností sa chodilo prevziať aparáty na motorovom vozidle s vlečkou. Nefunkčné aparáty boli ukladané na letné javisko na nádvorí Miestneho spoločenstva. Na záver akcie bolo spoločné posedenie členov Ekologického hnutia Obce Kovačica so spolupracovníkmi pri občerstvení a varenej fazuli.