Tak ako každoročne, aj teraz sa v Knižnici Štefana Homolu pripravujú na blížiaci sa Detský týždeň. Predovšetkým na návštevy detí zo škôlky a zo základných škôl na území obce. Osobitne sa pripravujú na príchod piatakov, lebo títo žiaci pobyt v knižnici využívajú na oboznámenie sa nielen s fondom a ponukami, ale aj dejinami tejto kultúrnej inštitúcie. Ale to neznamená, že po obchôdzke knižnice, vrátane, pravdaže, i Detského kútika, dodatočné otázky nebudú mať i ostatní žiaci, nádejní členovia knižnice a horliví čitatelia ponúknutých kníh a časopisov.

Osobitne nám pri našej návšteve úradujúca riaditeľka Vesna Valihorová-Filipovićová spomenula, že počas Detského týždňa bude možné zdarma sa začleniť do Knižnice Štefana Homolu. Vzťahuje sa to na škôlkarov, žiakov nižších a vyšších ročníkov základnej školy, žiakov gymnázia a petrovského internátu. Pripomenula, že žiaci prvých ročníkov bezplatné členské dostávajú pri prijímaní do Detského zväzu a toto je príležitosť, aby sa aj ostatní záujemcovia dostali do zoznamu členov knižnice. Takýmto spôsobom sa bližšie k obľúbeným titulom dostanú aj potenciálni čitatelia, ktorí sa z nejakých dôvodov (možno i finančných) neodhodlali na tento krok.

Prilákať ich môžu nielen mnohé zaujímavé knihy, ktoré sú v knižničnom fonde od skôr, ale aj mnohé nové tituly. A nielen knihy, ale aj časopisy, a pre tínedžerov je tu i mládežnícky časopis zo Slovenska Kamarát.