Minister financií Siniša Mali predstavil dnes návrh zákona o doplnkoch zákona o dočasnom registre občanov Srbska od 16 do 29 rokov, ktorým sa vypláca finančný príspevok na zmiernenie následkov pandémie.

„Od. 1. do 3. júna t. r. mladí dostanú po 100 eur,“ povedal minister Mali. Zdôraznil, že všetci, ktorí sa v prvom kole neprihlásili, budú to môcť urobiť od 16. do 31. mája.

„Tí, ktorí medzičasom dovŕšili 16 rokov, ako aj tí, ktorí sa stali občanmi Republiky Srbsko, budú mať možnosť a právo prihlásiť sa. Štát splní sľub a prostriedky zaplatí na účty tých, ktorí sa prihlásia, ako aj tých, ktorí sa už prihlásili za prvých 100 eur,“ zdôraznil minister.