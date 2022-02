Včerajší deň bol v znamení lásky a Dňa zaľúbených, no tento dnešný venujeme deťom chorým na rakovinu.

Podľa Svetovej zdravotnej organizácie lekári každý rok diagnostikujú rakovinu približne 300-tisíc deťom vo veku od 0 do 19 rokov.

Národné združenie rodičov detí s rakovinou NURDOR v spolupráci s Ústavom krvnej transfúzie Srbska organizujú dnes akciu dobrovoľného darcovstva krvi. Akcia bude prebiehať do konca mesiaca.

Ako uvádzajú v oznámení, v našej krajine zo 100 osôb, ktoré môžu dať krv, dajú iba tri. Takisto v našej krajine každý deň jedno dieťa ochorie na rakovinu. Počas liečby často musia dostať transfúziu, ktorá im zachraňuje život. Pre pandémiu v našej krajine sú zásoby krvi nepostačujúce.

„Sme v takej situácii, že zásobami krvi, ktoré máme, sa nám darí pokryť len denné potreby a niekedy ani tie denné. Epidémia výrazne ovplyvnila počet dobrovoľných darcov vzhľadom na to, že pomerne veľký počet ľudí nemôže darovať krv pre chorobu, užívanie liekov a pod. Preto je dôležité, aby sme apelovali a aby nás počulo čo najviac ľudí, pretože tu nehovoríme o číslach a štatistikách, ale o ľudských životoch,“ povedala Dr. Milica Jovičićová z Ústavu krvnej transfúzie Srbska.

„Deti s malígnymi ochoreniami často potrebujú počas liečby krvné transfúzie. Keď sa tak stane, rodičia sú už aj tak vo veľmi ťažkej situácii nútení si poradiť sami. Pozývajú svojich priateľov, príbuzných, apelujú prostredníctvom sociálnych sietí. To všetko môže byť inak a závisí výlučne od nás. Od každého zdravého dospelého, ktorý môže darovať krv tri alebo štyrikrát do roka. Tých 15 minút a 500 ml, ktoré ste darovali, ste vlastne darovali život. A to je neoceniteľný pocit,“ povedala Tamara Klarićová z NURDOR združenia.

Zapojme sa do tejto akcie. Zoznam lokalít a dátumov akcií dobrovoľného darcovstva krvi si môžete prečítať TU.