Včera na ihriskách Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne v organizácii Auto-moto zväzu Srbska usporiadali súťaž Čo vieš o doprave? Zapojili sa do nej žiaci vyšších ročníkov a aj mladší z kulpínskej školy pod vedením profesora Dušana Petráša.

Po dvoch rokoch prestávky súťaž sa znovu usporadúva. Ako to bývalo aj predtým, realizuje sa na piatich úrovniach: školskej, obecnej, obvodovej, štátnej a európskej. Kulpínski žiaci v období pred pandémiou mávali pozoruhodné výsledky z tejto súťaže, takže napríklad na obvodovej účinkovali piati zo súhrnného počtu ôsmich žiakov z celej Báčskopetrovskej obce.

Organizátor súťaže dáva úlohy a prekážky pre súťažiacich žiakov. Kulpínski žiaci si spolu s profesorom Petrášom vyrobili pomôcky a tak usporiadali polygón zručností, na ktorom vlastne súťažili. V prvej časti – teoretickej mali testovanie na tému Čo vieš o doprave?. Maximálny počet získaných bodov bol 100. Včera realizovali druhú časť, v ktorej si overovali svoje zručnosti v doprave na polygóne, ktorý tiež maximálne vynáša 100 bodov.

Táto súťaž je na úrovni skladania skúšky pre jazdu na motocykle, ale keďže sú to deti mladšie ako 16 rokov, súťažili na bicykloch. V súťaži boli určené pravidlá: ak počas jazdy bezchybne zdolajú všetky prekážky, dostávajú maximálny počet, teda 100 bodov, a koľko prekážok nezvládnu, toľko bodov sa im zo 100 odpočíta.

Súťažiaci kulpínski žiaci boli podelení do 3 kategórií: 10-roční boli zaradení do A kategórie, 11- a 12-roční do B a 13-roční do C. Keďže je táto praktická časť žiakom veľmi zaujímavá, súťaž z dopravy patrí medzi najobľúbenejšie súťaže v škole v Kulpíne. Žiaci sa do nej s radosťou zapájajú, lebo ich baví tá praktická časť, keď v jazde na bicykli môžu ukázať svoje zručnosti.