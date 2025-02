V Novom Sade a jeho prímestských častiach sú už niekoľko mesiacov platné rozhodnutia o obmedzení zásobovania vodou. Dodávka vody bola najprv prerušená od polnoci do 4.00 hodiny ráno a podľa včerajšieho oznámenia zo spoločnosti Vodovod a kanalizácia Novosadčania a obyvatelia okolitých dedín v nasledujúcom období vodu nebudú mať už od 23.00 do 4.00. Ibaže už včera večer o 22.30 z vodovodných kohútikov nevyšla ani kvapka vody.

V minulých správach z tejto spoločnosti informovali, že sú dôvodom na reštrikcie vody nízka hladina Dunaja, ako aj práce na regenerácii studní. Vzhľadom na to, že nízku hladinu Dunaja môžeme očakávať aj v letných mesiacoch, zaujímalo nás, akú dodávku vody možno očakávať v lete a do kedy potrvajú práce údržby existujúcich studní, no odpovede sme ani po ich dvakrát zopakovanom odoslaní nedostali.

Problémom dodávky vody sa už deň po zvolení začal zaoberať aj primátor Nového Sadu Žarko Mićin.

Ako uviedli v správe zo zasadnutia, primátor Mićin na včerajšom zasadnutí so Správou VKP Vodovod a kanalizácia nariadil, aby sa do dvoch mesiacov vykonala súrna regenerácia studní a aby na studni Štrand osadili nové drenáže, čím by sa zvýšila výdatnosť vodného zdroja.

„S prácami je potrebné začať čo najskôr, aby sa zabezpečilo dodatočné a potrebné množstvo vody počas 24 hodín pre všetkých obyvateľov Nového Sadu,“ povedal primátor Mićin a doložil, že v prípade nedoriešenia aktuálnej situácie do dvoch mesiacov, očakáva, že riaditeľ podniku Vodovod a kanalizácia prevezme plnú zodpovednosť.

Zatiaľ nie je známe a ťažko je odhadnúť, či v meste bude o dva mesiace znovu nerušené zásobovanie vodou. Ukončenie prác do konca apríla na studni BHD 5 na prameni Ratno ostrvo avizujú aj zo spoločnosti Vodovod a kanalizácia. Podľa zverejnených informácií táto studňa teraz poskytovala 45 l vody za sekundu a po regenerácii, t. j. odstránení kalu a rôznych nečistôt poskytovať bude 80 – 90 l/s.