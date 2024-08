Podpredseda vlády Srbska a minister vnútra Ivica Dačić navštívil Vidlič, oblasť postihnutú požiarom.

Dačić pri tej príležitosti uviedol, že v dedinách Basara a Krupac je rozsiahly požiar, ktorý zasiahol viac ako 2 500 hektárov a ktorý okrem príslušníkov Oddelenia pre mimoriadne situácie likvidujú aj príslušníci iných špecializovaných štátnych orgánov, spoločnosti Srbijašume a jednotiek civilnej ochrany.

Zdôraznil, že v Srbsku je momentálne okolo 200 požiarov a 159 požiarov bolo uhasených za 24 hodín.

Uviedol, že hasiči – záchranári spolu so zamestnancami spoločnosti Srbijašume a ľuďmi z miestnej Civilnej ochrany bojujú o záchranu týchto dedín a do značnej miery sa im to podarilo vytvorením špecifických prekážok, tzv. zamedzovačov.

„S najväčšou pravdepodobnosťou sa všetky tie dediny podarí zachrániť,“ povedal Dačić a dodal, že sa predpokladá, že príčinou požiaru bol hrom, ktorý spôsobil plamene a ktorý sa potom rozšíril.