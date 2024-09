Včera večer – v nedeľu 8. septembra podľa repertoára festivalu Petrovské dni divadelné v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci hosťovalo Divadlo Diva z Bratislavy. Slovenskí herci uviedli hru najhrávanejšieho súčasného chorvátskeho dramatika Mira Gavrana.

Ide o predstavenie Sen každej ženy v réžii Michala Babiaka. Táto ľahká, komerčná komédia v nedeľu večer prilákala najviac divákov.

Komédia Sen každej ženy vykresľuje aktuálnu rýchlu dobu, keď nemáme čas na nič – nájsť si partnera, uvariť večeru, navštíviť rodičov alebo vyvenčiť psa. Poukazuje taktiež na to, že žijeme v materialistickej dobe – túžime po bohatom partnerovi, luxusnom aute, veľkom dome, drahých handrách alebo napichaných perách.

Súčasná virtuálna doba nás dohnala k tomu, že unikáme z reality do sveta klamstiev. A nájsť si ideálneho partnera v takejto dobe? To je Sen každej ženy! No čo sa stane, keď sa tento sen stane skutočnosťou? – uvádza sa o tomto predstavení.

V ňom si zahrali Andrea Karnasová, Andrea Profantová a Braňo Deák.

Keď ide o Občianske združenie Divadlo DIVA Bratislava, jej zakladateľky Andrea Profantová a Andrea Karnasová uvádzajú: „V roku 2008 sme uviedli našu prvú inscenáciu, ktorú s veľkým diváckym ohlasom pravidelne uvádzame dodnes. Odvtedy sme realizovali niekoľko úspešných projektov a všetky naše inscenácie sú stále živé. Boli sme pri zrode jedinečného Divadla v podpalubí v Bratislave. Spolupracujeme s poprednými umelcami slovenskej umeleckej scény, známymi osobnosťami televíznej obrazovky. Každoročne sa zúčastňujeme festivalov na Slovensku aj v zahraničí. Mimoriadny divácky ohlas a záujem divákov nás motivujú do ďalšej tvorivej práce a príprave nových inscenácií. Naše motto je: smiech a humor liečia.“