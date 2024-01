V rade ročeniek, ktoré sa k nám dostávajú v podvečer novoročných sviatkov, už 8. rok zaradom je i Slovenský svetový kalendár. Na vyše 300 stranách tento jedinečný kalendár na priestupný rok 2024 prináša príspevky zo života krajanských komunít z až 20 krajín.

Okrem pri oblastiach zo vzdelávania, kultúry, z práce spolkov, po prvýkrát sa jeho tvorcovia pozastavili i pri športových témach. Ako si to čitatelia už uvedomili, sú tu tak texty oprašujúce vzácne situácie a udalosti z minulosti, ako i riporty z podujatí v týchto dňoch, mesiacoch, rokoch. Vďaka tejto publikácii ľahko sa presunieme (tak metaforicky) z jedného konca sveta na druhý a dozvieme sa veci, ktoré by sa inak k nám nedostali. Spoznáme ľudí, ktorí v slovenských krajanských komunitách vyorali hlboké brázdy, a tých, ktorí to nesebecky robia aj teraz.

Vďaka záujmu o túto ročenku každoročne sa do kreatívneho tímu, v ktorom sú od začiatku Vladimír Valentík (zakladateľ a šéfredaktor) a Katarína Mosnáková-Bagľašová (zástupkyňa šéfredaktora), pridávajú ďalší spolupracovníci zo všetkých kútov sveta.

Napočítajme krajiny, z ktorých sa autori pravidelne hlásia s príspevkami: Argentína, Austrália, Blízky východ, Bulharsko, Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Kanada, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Spojené štáty americké, Veľká Británia.

V pravidelnej časti publikácie pod názvom Slováci vo svete sa čitatelia tentoraz dozvedia i o Slovákoch v Írsku, Izraeli a v Maďarsku. Potom je tu ďalšia štandardná časť kalendára pod názvom Krajania na Slovensku a na záver Krajanská téma.

Kalendáriová časť je tentoraz ilustrovaná zábermi z najväčšieho podujatia, ktoré zviditeľňuje Slovákov zo zahraničia na Slovensku – z Krajanskej nedele a Krajanského dvora, ktoré sú súčasťou Podpolianskych slávností na Detve. Autorom fotografií je Ondrej Benka zo Srbska. Kým sme pri fotografiách, pripomíname, že na obálke je fotografia Zuzany Müllerovej a Ivana Bagľaša, členov Folklórneho súboru Očovan z Očovej, autora Jakuba Solina.

Aj tento ročník Slovenského svetového kalendára sa ľahko dostane k svojim čitateľom, lebo je pripravený tak v tlačenej, ako i v digitálnej podobe, teda možno si ho stiahnuť z internetu. S finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydal ho Slovenský kultúrny klub v Srbsku a prepress realizovalo Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci.