V Padine sa počas prvého júlového víkendu konal turnaj v plážovom volejbale (beach volleyball). Tento populárny šport, ktorý je od roku 1996 súčasťou Olympijských hier, má čoraz viac fanúšikov aj v našich prostrediach. Na pieskovom ihrisku pri štadióne FK Dolina súťažilo 13 tímov z Padiny a Kovačice, ktoré preukázali športový duch a poskytli atraktívnu hru.

Na turnaji sa zúčastnili nasledujúce mužské a ženské tímy: Feniks, Šiflíky, Dream Team, Last Minute, Refresh, Kokice, Dolina, Rezervy, Binguľa, All Stars, Problem, Fakeri, Ortaci. Tím Refresh obsadil tretie miesto, zatiaľ čo finálový zápas musel byť odročený pre nepriaznivé počasie. Dva najlepšie tímy – Last Minute a Dream Team – budú čoskoro zápasiť o šampiónsky titul v rámci nasledujúceho turnaja, ktorý je naplánovaný na začiatok augusta.

Augustové vydanie turnaja bude humanitárneho charakteru, ako tomu bolo aj na prvom turnaji v roku 2024, keď boli získané finančné prostriedky na liečbu malého chlapca trpiaceho na cerebrálnu paralýzu. Turnaj podporili lokálni sponzori, ktorí pre najlepších účastníkov pripravili motivujúce odmeny. Pre víťazov sú zabezpečené poháre, diplomy a medaily, ako aj masáž vo wellness stredisku, občerstvenie a ďalšie symbolické ceny.

Organizáciu turnaja majú na starosti niekoľkí mladí Padinčania, ktorí sa snažia o vývin tohto športu vo svojom prostredí. Medzi nimi je aj Daniela Končeková-Kucháriková, od ktorej sme sa dozvedeli, že v blízkej budúcnosti sa plánuje vynovenie pieskového ihriska novými stĺpmi, reflektormi a volejbalovou sieťou.