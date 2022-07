Novosadský primátor Miloš Vučević navštívil dnes novovybudované byty v mestskej časti Novo naselje. Tieto byty sú určené pre sociálne slabšie rodiny.

„Čoskoro bude ukončená aj Lamela číslo 5 na Ulici Momčila Tapavicu, čím bude prostredníctvom zvýhodnených podmienok súťaže k dispozícii ďalších 25 bytov. Zhromaždenie mesta už rozhodlo, že súťaž bude zverejnená v septembri,” povedal Vučević a doložil, že v septembri bude obývaná aj Lamela číslo 6.

„Plánuje sa pokračovanie budovania, a to Lamely číslo 4, ktorá bude smerom k Bulváru Jovana Dučića. Po ukončení celého komplexu zhruba 200 bytov bude obývaných. Treba zdôrazniť, že v žiadnom prípade nejde o sociálne byty v zmysle horšej kvality, keďže sa identický materiál na stavbu a zariadenie používa aj pre byty, ktoré budú predávané za komerčné ceny. Dúfam, že sa nám podarí zadržať cenu 1 000 eur za štvorcový meter, čo je veľmi výhodné pre túto časť mesta. Ak to finančná situácia mesta dovolí, v budúcnosti by sme chceli podľa vzoru na niektoré európske mestá investovať do tohto typu bývania, aby sme niektorým kategóriám obyvateľstva pomohli riešiť bytovú otázku. Som veľmi spokojný s tým, čo sa urobilo, a ešte nás čaká výsadba zelene a vybudovanie parkoviska, čo prispeje k lepšiemu vzhľadu tohto územia,” povedal primátor Vučević.